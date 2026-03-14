圓山花博市集少年玩滅火器 誤噴粉末嚇壞民眾慘了

「MAJI MAJI 集食行樂」有少年把玩滅火器，不慎開啟噴灑，警方據報派員到場了解。（記者邱俊福翻攝）

台北市花博園區內的「MAJI MAJI 集食行樂」市集廣場，今早有名熬夜精神不濟的陳姓少年，無聊把玩放置在廣場座位旁的滅火器時，不慎開啟噴灑，造成周邊桌椅及地面佈滿粉末，附近民眾則嚇得四散；轄區台北市警中山分局圓山派出所據報派員到場了解後，依違反社會秩序維護法第63條妨害安寧秩序，移送台北地方法院台北簡易庭裁罰。

「MAJI MAJI 集食行樂」市集廣場，店家主打異國特色，擁有許多國家的特色料理、商店街，加上餐酒館、酒吧等，常吸引年輕族群，以及外籍人士聚集，徹夜狂歡。

請繼續往下閱讀...

警方說，林姓少年在該市集廣場玩了整夜未眠，直至今天上午7時許，精神不濟的他坐在座位區的椅上休息，見座位區旁的柱子邊放有一只滅火器，便隨手拿起把玩，突然不慎開啟噴灑，造成周邊桌椅及地面佈滿粉末，附近民眾見狀，迅速躲開，幸未有民眾遭波及或者因此受傷。

警方獲報後，派員趕抵處理，經詢問林姓少年後，依違反社會秩序維護法移送簡易法庭裁定；警方提醒，公共場所之消防器材，是為因應緊急災害使用，民眾切勿任意觸動，對於危害公共安全之行為，必將依法嚴辦，以維護市民生命財產安全。

「MAJI MAJI 集食行樂」市集廣場滅火器，遭少年把玩不慎噴灑。（記者邱俊福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法