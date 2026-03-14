香港富商病逝掀遺產戰！兒子被控偷賣股票吞3.6億 手足跨海提告

台北地方法院審理認為，李德義與其妻子未經同意處分遺產並轉匯資金，侵害繼承人權益，判須連帶賠償200萬元，全案可再上訴。（記者劉詠韻攝）

香港商人李禹九過世後爆發遺產爭議，其女兒等繼承人指控胞弟李德義與其妻子未經全體繼承人同意，擅自出售父親名下國泰金控股票1171萬股，款項逾3.6億元，並轉入私人帳戶。台北地方法院審理認為，兩人未經同意處分遺產並轉匯資金，侵害繼承人權益，判須連帶賠償200萬元，全案可再上訴。

判決書開頭指出，本案涉及三類法律關係，即侵權行為、遺產繼承及委任契約，雖李德義與葉素芳二人為香港居民，但侵權行為發生地及利益受領地均在台灣，且原告及部分繼承人具我國國籍，依民法第184條、不當得利規定及「涉外民事法律適用法」相關條文，北院因此對本案享有管轄權。

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李禹九於2009年3月過世，生前持有國泰金控大量股票及銀行存款。其女李雲華、李安芬等繼承人主張，李德義與葉素芳在未經全體繼承人同意下，於2012年12月間出售李禹九名下國泰金控股票共1171萬餘股，得款約3億6282萬元。

原告方主張，上述款項匯入李禹九名下銀行帳戶後，葉素芳再盜蓋李禹九印章辦理匯款，將約3億9343萬元轉入李德義名下帳戶，再經多次轉帳流向其他帳戶，形同侵占遺產，因此提起侵權行為及不當得利訴訟，先位請求被告連帶賠償200萬元。

李德義辯稱，父親生前已授權他管理財產與事業，股票出售與資金調度均屬授權範圍，並無侵權。葉素芳也主張是依李禹九生前委任處理資產事務，並無不法。

法院審理認為，本案侵權行為發生地及資金流向均在台灣，依法應適用我國法律，且李禹九過世後，其遺產由繼承人公同共有，處分遺產須經全體繼承人同意；被告未經同意即出售股票並轉匯資金，確已侵害繼承人權益。

不過，法院也考量原告僅就部分金額提起請求，因此判決李德義與葉素芳須連帶賠償200萬元，其餘請求駁回。全案可再上訴。

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