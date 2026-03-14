爭睹「粉紅超跑」屏東里港人山人海 6歲童一度走失

屏縣里港鄉繞境活動人潮擁擠，6歲男童和家人一度失散，暖警立即安慰協助找家人。（圖由屏縣里港警分局提供）

屏東縣里港鄉玉賢宮於今（14）日、明（15）日舉行「開廟門平安繞境大典」，邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮及北港朝天宮等友宮蒞臨贊境，吸引全台各地信眾參與，今天里港鄉人山人海，一名6歲男童因人潮擁擠不慎與父親走散，站在路旁哭泣，里港警分局員警立即協助，順利讓父子平安團聚。

今（14）日上午該名6歲柯姓男童與父親一同參與遶境盛事，未料因現場人潮眾多，一時之間竟與父親走散，獨自站在路旁哭泣，情緒相當不安。屏東縣政府警察局里港警分局三和派出所所長呂宗軒與警員吳亭宜獲報後，立即上前安撫男童情緒並耐心詢問相關資訊，同時積極協助聯繫家屬。

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就在警方協助聯絡家屬的同時，男童父親也焦急的在附近尋找孩子，最後在警方協助下父子平安團聚，男童父親對警方熱心協助深表感謝。

里港警分局分局長邱逸樵表示，大型宗教活動人潮眾多，家長應隨時留意孩童動向，避免走失情形發生，也可事先讓孩童記住家長聯絡方式或配戴聯絡資訊卡，以利在緊急時能迅速協助聯繫家屬。警方目前也持續加強現場交通疏導及秩序維護，確保活動順利進行，讓民眾安心參與宗教盛事。

屏縣里港鄉繞境活動人潮擁擠，6歲男童和家人一度失散，暖警立即安慰，協助聯繫家人。（圖由屏縣里港警分局提供）

屏東縣里港鄉玉賢宮14日、15日舉行開廟門平安繞境大典，邀請白沙屯拱天宮、旗山天后宮、新營太子宮及北港朝天宮等友宮贊境，吸引全台各地信眾，里港鄉人山人海。（圖由屏縣里港警分局提供）

屏東縣里港鄉玉賢宮14日、15日舉行開廟門平安繞境大典，白沙屯拱天宮也出動「粉紅超跑」參與。（圖由屏縣里港警分局提供）

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