為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    捷運站吃水煎包挨罰1500！ 男車站激動理論驚動警方

    2026/03/14 14:37 記者邱俊福／台北報導
    警方據報站內發生民眾糾紛事件，派員前往了解狀況。（記者邱俊福翻攝）

    警方據報站內發生民眾糾紛事件，派員前往了解狀況。（記者邱俊福翻攝）

    1名44歲林姓男子上月初搭乘捷運時，因在新北市三重國小捷運站內食用「水煎包」，遭捷運公司依法開罰，昨天當林男收到裁決書時，非常不滿，獨自前往台北捷運民權西路站向站內人員詢問相關規定並表達不滿，聲稱欲進行申訴，因林男情緒激動，站內人員遂找來轄區台北市警中山分局中二派出所員警到場排解，經員警安撫其情緒後，林男始離去尋求後續申訴管道。

    警方表示，上月10日，林男在新北市三重國小捷運站內食用「水煎包」，遭該站人員依「大眾捷運法」開罰1500元，林男昨天才收到相關的行政裁決書，林男收到後，因不服因此遭到開單，昨晚9時30分許便前往台北捷運站民權西路站找站內人員理論，站內人員雖進行解釋說明，林男仍情緒激動，為免爆發衝突，站內人員便向警方報案，指稱站內發生民眾糾紛事件。

    警方獲報立即指派員警趕赴現場了解，員警聽取林男訴求後，一邊安撫其情緒，並告知相關行政救濟及申訴流程，林男才情緒逐漸平穩，表示將自行前往三重國小站尋求後續申訴管道，隨後自行離去。

    警方呼籲，民眾對於行政裁罰如有異議，應循合法途徑進行申訴，切勿於公共場所大聲喧嘩或影響他人，以免觸法。同時提醒旅客，捷運禁止飲食區內嚴禁飲食，共同維護搭乘環境之品質與秩序。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播