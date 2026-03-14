捷運站吃水煎包挨罰1500！ 男車站激動理論驚動警方

警方據報站內發生民眾糾紛事件，派員前往了解狀況。（記者邱俊福翻攝）

1名44歲林姓男子上月初搭乘捷運時，因在新北市三重國小捷運站內食用「水煎包」，遭捷運公司依法開罰，昨天當林男收到裁決書時，非常不滿，獨自前往台北捷運民權西路站向站內人員詢問相關規定並表達不滿，聲稱欲進行申訴，因林男情緒激動，站內人員遂找來轄區台北市警中山分局中二派出所員警到場排解，經員警安撫其情緒後，林男始離去尋求後續申訴管道。

警方表示，上月10日，林男在新北市三重國小捷運站內食用「水煎包」，遭該站人員依「大眾捷運法」開罰1500元，林男昨天才收到相關的行政裁決書，林男收到後，因不服因此遭到開單，昨晚9時30分許便前往台北捷運站民權西路站找站內人員理論，站內人員雖進行解釋說明，林男仍情緒激動，為免爆發衝突，站內人員便向警方報案，指稱站內發生民眾糾紛事件。

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警方獲報立即指派員警趕赴現場了解，員警聽取林男訴求後，一邊安撫其情緒，並告知相關行政救濟及申訴流程，林男才情緒逐漸平穩，表示將自行前往三重國小站尋求後續申訴管道，隨後自行離去。

警方呼籲，民眾對於行政裁罰如有異議，應循合法途徑進行申訴，切勿於公共場所大聲喧嘩或影響他人，以免觸法。同時提醒旅客，捷運禁止飲食區內嚴禁飲食，共同維護搭乘環境之品質與秩序。

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