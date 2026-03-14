裝GPS定位洗劫友人 3匪結夥闖國道服務區搶70萬

張姓男子在國道休息站被兩名歹徒劫車，檢警查出竟是友人所為。國道示意圖（資料照）

高姓男子因覬覦友人持有大批現金，竟預先在對方車上裝設GPS追蹤器，隨後夥同李男2人於國道關廟服務區持折疊刀、手指虎強盜70萬元，並將被害人載往偏僻道路丟包。法官認定他們預謀犯案且分工細緻，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，重判高男、李男各7年4月徒刑。

判決指出，去年8月21日下午，張姓男子搭乘友人的車，兩人行經國道3號關廟休息站時，下車稍作休息，沒想到車子才剛停好，就有兩名蒙面歹徒拿手指虎和折疊刀闖入車裡，其中一名歹徒逼迫開車的友人坐到後座，由另名歹徒控制張男和友人的行動。

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歹徒把張男的車開到台南歸仁區後，把張男和友人趕下車，隨即揚長而去；張男報警求援，當警方追查時，先是在歸仁區尋獲張男的座車，並在車上起出GPS定位器；經調查，檢警發現被劫車的張男與高姓男子（22歲）是朋友關係，高男事先得知張男身邊隨時有鉅款，於是找來李姓（23歲）和彭姓友人（21歲，通緝中）協助，先由高男在張男的車上裝設GPS定位器，待張男出發時，高男再透過線上指揮方式，引導李、彭接近張男並劫車，搶走張男車上的70萬元。

高雄地方法院審理時，兩名被告坦承犯行，律師主張被告未傷害被害人且已達成部分和解（高男賠償3萬元），請求依「情堪憫恕」規定減刑；但法官認為，本案從裝設追蹤器、鎖定行蹤到分工行搶、設立逃亡斷點，過程經過縝密規劃，且強盜金額不算少，嚴重危害社會治安，不符合減刑要件，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪各判處7年4月徒刑，可上訴。

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