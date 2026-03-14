池上伯朗大道傳意外！遊客疑操作不慎 4人連車翻落農田

紅色電動輔助車翻覆於一公尺深的稻田中。（記者黃明堂翻攝）

4名來自桃園的遊客慕名來到台東池上觀光，中午在行經池上大橋北端的產業道路（伯朗大道附近）時，疑似因為對路況不熟悉加上對車輛操作尚不流利，導致所騎乘的紅色電動輔助四輪車失控，整輛車翻覆掉落進深約1公尺的農田中。

​現場紅色電動輔助車側翻在剛插秧的泥濘農田裡，雜物散落一地。關山消防分隊獲報後迅速抵達現場，發現車上一名65歲的葉姓婦人受困情況最為嚴重，她的左腿被沉重的車身壓住，導致腿部骨折變形。消防隊員隨即利用消防車上的掛梯作為支撐點，冒著泥濘下田救人，先合力將受困婦人從車底救出，再利用長背板與扁帶固定，並由多位隊員在岸上與田間通力合作，成功將傷者抬上產業道路。

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​關山分隊隊員賴佑宗表示，抵達現場時其餘3名乘客均已脫困。除了傷勢較重的葉姓婦人意識清醒，隨後被送往台東馬偕醫院進行手術急救外，車上另一名男子以及2名分別為1歲與3歲的幼童，所幸僅受到輕微擦挫傷與驚嚇，3人隨後被送往關山慈濟醫院觀察治療。

​這起意外再次提醒遊客，在池上等風景區租借電動自行車時，務必注意產業道路窄小的特性，並於啟程前確認操作方式，以避免賞美景之餘發生不測。

消防隊員利用掛梯與長背板建立救援路徑，在泥濘的田中試圖將受傷婦人抬回地面。（記者黃明堂翻攝）

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