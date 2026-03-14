恐怖墮胎片瘋傳！驚悚床單染血、嬰屍入鏡 中警追印尼籍幫傭

針對網傳驚悚墮胎片，台中市第一分局已展開追查。（民眾提供）

近日網路影音平台瘋傳一段駭人影片，畫面中一名女子躺在旅館床上，下體血流不止，整張床單被鮮血染紅，一旁竟出現一具全身通紅的嬰兒遺體，衝擊畫面讓不少網友看了直呼不寒而慄，影片還留下電話號碼與外文訊息，甚至聲稱嬰屍已被丟進垃圾車，引發外界議論紛紛。

影片最初在社群平台流傳時，附帶文字稱一名印尼籍女子疑在台中某旅館墮胎，內容描述女子已懷孕約三個月，透過朋友介紹找上同國籍「密醫」引產，畫面中可見女子臉色蒼白、氣息微弱，似乎承受劇烈疼痛，床單則布滿血跡，最後嬰兒被生出後躺在床邊。

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結尾更以印尼文寫下，嬰兒遺體已被父母丟進垃圾車，甚至提到應該埋入土中等語，不少網友看完震驚不已，影片迅速在網路擴散，也引起警方注意，台中市第一分局表示，近期確實掌握到這段在網路流傳的「外籍女子墮胎影像」，循線追查後發現，影片是由一名33歲印尼籍女子上傳至社群平台。

警方13日晚間通知該女子到案說明，她坦承影片並非自己拍攝，也沒有懷孕或墮胎，只是在網路上看到後轉貼至個人社群平台，警方也指出，由於影片畫面未顯示拍攝地點，目前並未接獲相關報案，實際發生地點是否在台灣仍有待進一步釐清。

第一分局同時呼籲，「以文字、圖畫或他法，公然介紹墮胎之方法或物品，或公然介紹自己或他人為墮胎之行為者。處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」民眾切勿以身試法。

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