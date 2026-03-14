交保才2個月又「復出」領贓款！車手狂刷ATM判2年10月。示意圖。（資料照）

苗栗一名李姓男子前年底才因詐欺案被桃園地院羈押，去年1月初獲准停止羈押，但李男出來短短兩個月，就再次重操舊業投靠詐騙集團，在大街小巷操作ATM領走190萬元贓款。苗栗地院法官認為他主觀惡性重大，即便坦承犯行並供出共犯，仍依加重詐欺等罪重判他有期徒刑2年10月。

李男因欠下債務，受暱稱「黃小偉」之人指使加入詐團，並聽從張姓男子調派。該詐團去年4月以「假檢警」老梗誘騙一名丁姓婦人，謊稱其涉及洗錢、販毒案需「監管資產」，騙走丁婦30萬元現金及4張提款卡。李男隨即持提款卡在苗栗縣頭份、竹南等地的超商與郵局密集取款，短短數日內就領走190萬元。

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李男的在前案停止羈押期間，不只未反省，反而展現極高「配合度」，李男拿到提款卡後便奔赴各個ATM，將被害人辛勤存下的老本提領一空，隨後再將錢與卡片交回集團。李男辯稱自己只是為了抵債才工作，且每次提領僅能分得微薄報酬，此案僅獲利1萬5000元。

雖然李男在被捕後上演「大義滅親」，供出共犯張男的行蹤協助警方逮人，且主動繳回1萬5000元報酬，李男也稱，原從事物流業務，收入大概5萬5000元至6萬元，剩下父親需其扶養。

法官審酌，李男剛從看守所出來就馬上參與詐欺、洗錢等犯行，惡性不輕，且迄今未能與被害人達成和解，因此重判2年10月，並沒收其上繳的犯罪所得，要他進去關久一點好好反省。

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