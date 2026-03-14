誇張！斗六夫妻疑似毒駕 赫見9月大男嬰在車內

夫妻倆還帶著九個月大的男嬰。（圖由警方提供）

雲林縣斗六警分局員警，今（14）日清晨5點多巡邏時，發現一輛黑色轎車隨意變換車道，因此前往攔查，見車內陳男、歐女神色緊張，更是掉落一包疑似海洛因的毒品，經毒品唾液初篩呈陽性反應，誇張的是車內還有9個月大的男嬰。全案依違反毒品防制條例案移請雲林地檢署偵辦，嬰兒由家屬帶回照護，並通報縣府關懷。

據了解，34歲陳男、24歲歐女為夫妻，兩人有毒品相關前科。今早5點多時，斗六派出所員警執行巡邏勤務，經過大學陸橋，發現陳男駕駛的黑色轎車行車不穩，甚至還不打方向燈就變換車道，因此上前攔查。

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員警發現，車內歐女抱著9個月大的男嬰，但她神色緊張，甚至從身上掉落一包疑似為第一級毒品的海洛因，警方隨即依法搜索車輛，起獲數包毒品咖啡包。警方對陳男毒品唾液初篩呈陽性反應。全案將兩人依違反毒品防制條例案移請雲林地檢署偵辦，嬰兒則由夫妻兩人家屬帶回照護，並依規定通報縣府社會處關懷處理。

社會處表示，目前該男嬰由家屬照護，並無安置問題，後續將待警方給予相關資料，前往聯繫家屬訪視男嬰情況。

警方呼籲，毒品對社會治安危害甚鉅，施用毒品後駕車更可能造成重大交通事故。因此對毒品犯罪及毒駕行為強勢執法、依法究辦，以維護道路交通安全與社會秩序。

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警方攔查發現歐女身上掉落疑似第一級毒品的海洛因，且對陳男毒品唾液初篩呈陽性反應。（圖由警方提供）

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