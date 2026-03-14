金門縣消防局「韌性」全國最強 劉世芳頒管考特優第1名

內政部長劉世芳（左）頒發「韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」管考特優第一名給金門縣消防局長呂英華（中）。（金門縣消防局提供）

金門縣消防局去年執行「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，在全國23個單位拿下第1名，獲內政部長劉世芳昨天頒獎肯定。

金門縣消防局今天表示，內政部消防署推動「韌性台灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」，辦理時程2024至2029年共6年，消防局去年成功向中央爭取補助款140萬8995元，在原有組織架構下提升強化組織，維護現有及採購裝備器材，提升義消協勤技能。

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縣消防局長呂英華13日出席內政部消防署擴大署務會報代表領獎，他說，未來將持續精進義消各面向訓練，採購應勤裝備，提升義消協勤量能，讓各項救災救護勤務更加順遂，造福金門鄉親。

呂英華說，金門消防局從義消人力、訓練及裝備等層面分別強化，提升組織能量，達成質與量的提升，強化整體防災協勤效能，以因應未來救災需求，並規劃「人力資源提升與訓練」、「裝備器材充實」2大重點目標。

呂英華指出，消防局在中央規劃下同時挹注經費，使得義消救災技能可以更多元，讓金門義消總隊得以有特搜義消、無人機義消、後勤義消及企業義消，在人力充實後辦理訓練，針對救護義消、非救護義消、水域義消等辦理各項訓練及演習，提升義消在眾大災害的角色扮演。

除了訓練，也充實裝備，針對救災義消、水域義消、救護義消及2期機能型義消採購各式裝備，讓金門縣義消人員、技術及裝備逐年補齊，參與救災勤務能獲得更多保障。

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