台中狠心虎媽把21歲女兒關浴室餓死她 求停押交保被法官打臉

發生「囚女餓死案」悲劇的陳家。（資料照）

台中市大甲區詹姓婦人長期將21歲小女兒拘禁在住家浴室內，僅提供極少量食物維生，導致長期營養不良暴瘦至僅30公斤，最終疑似因長期飢餓死亡，案件曝光後震驚各界，詹婦近日聲請停止羈押，希望能交保，但台中地院審酌相關情節後，痛批其說詞冷漠荒謬，最終駁回聲請。

詹婦自2023年1月起，強行替女兒辦理高中休學，並以電線綑綁門把將人拘禁，長達約900多天時間裡，詹婦每日僅提供少量菜粥與飲水維生，甚至沒有床墊與枕頭，女兒只能睡在冰冷浴室地板上，長期營養不足與體力衰竭下身體逐漸消瘦死亡，去年9月21日詹婦送餐時，發現前一天食物未被動過，懷疑女兒可能已經死亡，但她不但沒有開門查看，也沒有撥打119求救，反而停止提供食物，任由女兒死在房內傳出屍臭。

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檢警追查更發現，詹婦曾將女兒遺體搬動，並在浴室內以鹽水清洗地板、噴灑芳香劑，她辯稱基於衛生考量，擔心遺體產生細菌與臭味才清理環境，並非為了掩蓋犯罪或湮滅證據，然法院認為即使詹婦當時不確定女兒是否已死亡，至少已察覺情況異常，卻完全沒有查看或求救，反而「冷漠停止提供食物，靜待女兒邁向死亡」，難以推諉其主觀犯意，此說法顯屬荒謬。

另詹婦的陳姓丈夫與大女兒長期知悉小女兒遭不人道對待卻保持沉默，顯示詹婦在家庭中的強勢影響力，若獲釋仍可能與相關人員勾串，綜合考量她曾試圖破壞現場、說詞反覆，且有逃亡及串證之虞，最終駁回其交保聲請。

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