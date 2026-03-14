新北警勤加給調高至最高1.3倍回溯至3/1 持續爭取警力派補

新北警勤務繁重，警勤加給調高至最多1.3倍，回溯3月1日實施。圖為去年台北車站隨機殺人案後，警員在歡樂耶誕城、板橋車站加強巡邏。（資料照）

新北市人口全國最多，員警工作負擔繁重，行政院自今年3月起調整警勤加給制度，新北警勤務繁重加成，由原本最高加1倍提升至最高1.3倍，合理反應基層員警勤務強度與風險，也是對基層員警辛勞的基本肯定。

新北市議員黃淑君表示，根據新北市警察局說明，新制回溯自3月1日生效實施，使新北與台北市警局同為六都最高，這次警勤加給制度調整，等同每月增加約2328元至2910元；統計截至2月底新北警缺額485人，將持續爭取內政部警政署優先派補。

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黃淑君說，新北今年預定汰換163輛警用汽車、831輛警用機車，預定11月30日前完成驗收，會持續追蹤交車狀況。

關於警力問題，新北警局表示，警力派補警政署會視全國缺額分配，新北警年年積極爭取警大、警專及特考班畢（結）業生派補，近3年分派人數是全國第一，同時也積極透過強化福利機制留才。

新北警局表示，2024年已將滿40歲以上警察人員健康檢查補助標準，由每2年1次4500元提高為每年1次4500元；未滿40歲，由每年1次2081元提高為每年1次3500元；今年起增加未滿40歲警察人員每2年補助1次7000元、40歲以上每2年補助1次9000元的彈性補助方案，並請9間醫療院所提供基本肺癌篩檢，亦協調市立聯合醫院提供員警每年LDCT低劑量肺癌篩檢及肺功能評估檢查。

新北警局指出，已建請中央從寬認定深夜危勞勤務津貼適用範圍、修正超勤加班費算法；依規定，輪班輪休人員0點至6點執行深夜勤務，每人每小時發給100元深夜危勞性勤務津貼，新北警已於去年函請警政署提高，警政署回覆增列「值班」及「備勤」等不得休宿勤務為深夜危勞勤務津貼適用範圍案，已陳報行政院核辦，至於超勤加班，警政署回應事涉政府財政及整體待遇結構衡平問題，須審慎研議。

黃淑君追蹤警用裝備改善。她說，新北今年預定汰換163輛警用汽車、831輛警用機車預定11月30日前完成驗收。（黃淑君提供）

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