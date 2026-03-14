臨時組團搶虛幣商！北中南逃竄設斷點 百萬贓款不見疑共犯在逃

李姓主嫌被警方押返偵訊。（記者劉慶侯翻攝）

10日晚間在台北士林雨聲街犯下搶奪購買虛擬幣商200萬元的強盜集團，警方深入剝出，是一個來自台中、宜蘭多個小團體隨機組成的犯罪組織，只要鎖定犯案對象和交錢地點，便臨時結合作案，一旦得逞，各個小團體便四散逃竄，以便製造斷點，讓警方不易一舉殲滅。

10日案發後，警方調閱沿線監視器畫面，以車追人方式追查嫌犯逃逸路線，陸續將涉案人員逮捕到案。警方調查，目前逮獲的6名嫌犯中，是由梁姓男子擔任資訊連絡員，負責在網路上搭訕、尋找想購買虛擬貨幣者入殼，協調好交易地點和款項後，便通知由25歲的李姓主嫌進行挑選適合作案的下手。

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警方表示，梁男8日與被害人約定交易地點在陽明醫院臨近的雨聲街後，便馬上知會混跡在台中的李嫌，由於李通知在待命的林嫌、柯嫌等3人，準備好作案用的租賃車輛，自行開車前往台北市，屆時在指定地點會合。

翌日，李嫌才帶同鄭姓親信，從台中搭高鐵至板橋下車，再搭計程車到陽明醫院外下車。由李嫌坐上林嫌等人車輛，聽從他的指示伺機搶奪。鄭嫌則是叫白牌車至宜蘭員山鄉準備作接應。

警方調查，李嫌下手行搶得逞後，立即搭乘林、柯3人車輛逃至宜蘭員山鄉，途中在車上作第一次的分贓，隨後李嫌下車，作分頭逃逸的動作和製造斷點，林、柯3嫌停留在員山鄉時，被警方以車追人式，攔查逮捕到案。

這時，鄭嫌已搭乘白牌車同步到達宜蘭員山鄉接到李嫌，車輛開至宜蘭火車站。期間，鄭嫌下車，李嫌又轉搭其他車輛到宜蘭五結鄉下車。兩人看似分別離開，疑似是製造斷點，又或者另和幕後其他人連絡。

11日凌晨，鄭嫌再叫白牌車至宜蘭五結鄉下車與李嫌會合。2嫌再叫車回台中與另位梁姓嫌會合。當日3人決定南下屏東避風頭，下午再轉往小琉球投宿。

警方調查，李、鄭、梁嫌等人，幕後疑似在宜蘭地區還有成員隱藏，且警方查獲的贓款總共只有62萬餘元，尚有137萬元下落不明，警方將再深入調查釐清其他共犯成員中。

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