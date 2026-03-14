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    首頁 > 社會

    台2線轎車失控墜海卡礁石 駕駛獲救意識清醒

    2026/03/14 11:38 記者林嘉東／新北報導
    1名35歲男子今天上午駕車行經台2線75.5公里時失控衝入海中，所幸車輛衝入海後卡在海岸的礁石間，駕駛獲救時意識清楚。（記者林嘉東翻攝）

    1名35歲男子今天上午駕車行經台2線75.5公里時失控衝入海中，所幸車輛衝入海後卡在海岸的礁石間，駕駛獲救時意識清楚。（記者林嘉東翻攝）

    台2線濱海公路瑞芳區金石園對面岸際，今天（14日）上午傳出一起轎車墜海事故，還好駕駛獲救時意識清楚，無生命危險。

    1名35歲男子今天上午9時20分駕車行經台2線75.5公里時，突然失控衝入海中，所幸車輛衝入海後卡在海岸的礁石間，未被海流捲走。

    新北市消防局瑞芳消防分隊前往將駕駛救出時，其意識清楚，身體也無明顯外傷；消防隊員隨後利用消防車吊臂將他吊上路邊，送往基隆長庚醫院救治。

    警方調查，駕駛駕車行經事故地段時意圖尋短，警方正釐清男子身份，與意圖尋短的原因。至於落海的轎車，由於卡在海岸礁石間，警方已聯繫拖吊業者到場評估，研究如何吊掛上岸。警方也呼籲民眾惜生命，若遇困難可尋求相關機構協助。

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    新北市消防局瑞芳消防分隊將駕駛救出時，利用消防車吊臂將他拉上路邊，送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

    新北市消防局瑞芳消防分隊將駕駛救出時，利用消防車吊臂將他拉上路邊，送往基隆長庚醫院救治。（記者林嘉東翻攝）

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