參加變裝派對太high 北捷月台「舉槍」驚動警方遭圍捕法辦

李男在捷運站內拿出BB槍作出對空鳴槍動作。（記者劉慶侯翻攝）

19歲李姓青年在台北捷運板南線台北車站月台上，突然拿出「手槍」高舉作出對空鳴槍動作，雖馬上收起，但仍被眼尖民眾發現舉報。警方沿線展開圍捕追緝，在忠孝敦化站將他截獲，查扣一把未裝子彈的BB槍。李男辯稱是為要參加變裝派對才攜帶，當時只是太high了。但因違反社會秩序維護法，被依法送辦。

根據警方調閱視訊畫面顯示，日前晚上7點多，穿著白色上衣的李男與友人在台北車站板南線月台等車，當時上下班人潮眾多，李男情緒很亢奮，不時回頭和友人說說笑笑，比手畫腳。

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突然間，李男自懷中掏出一把黑色手槍，右手高舉過頭作出對空開槍姿勢，雖然他隨即放下，過程不到一秒鐘，但這個舉動已被不少乘客目擊，嚇得暗中立即報案。

捷運警察隊接獲持槍通報馬上進行通報，沿線的中正一與大安分局警力同步開始沿線追查，在大批警方與站務人員持續追蹤下，最後在忠孝敦化站成功將他截獲，經警方確認是沒有裝子彈的BB槍。

警訊中，也被驚嚇到的李男辯稱是要到新北市參加變裝派對，只是在月台拿出來BB槍把玩，並沒有其他意圖，大安分局訊後仍依違反社維法，將他裁處送辦。

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