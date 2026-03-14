保二警離職前「假槍換真槍」被聲押禁見！獲20萬交保 北檢研議抗告

林男昨移送北檢複訊時，在警員同仁護送下快步進入地下室偵訊室，過程中一度與現場媒體發生推擠。（記者劉詠韻翻攝）

警政署保安警察第二總隊機動中隊警員林育丞，涉嫌在勤務結束後以模型槍及假子彈調包真槍與實彈，被發現後辯稱是「疲勞誤繳」。台北地檢署昨複訊後認為其涉犯侵占公有財物、非法持有制式手槍及子彈等罪，且有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。台北地院漏夜開庭後裁定20萬元交保，並限制出境、出海及住居；北檢表示，待收到裁定理由後，將研議是否提起抗告。

此案源於林男日前已提出離職申請，上週六（7日）執行巡邏勤務結束後返回新店駐地繳解槍彈，隨後回寢室休息。不過，負責槍彈管制的同仁清點時發現，林男繳交的竟是「PPQ模型槍」及11發假子彈，與原先配發的制式手槍及實彈不符，隨即通報主管並展開內部清查。

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檢方昨指揮新北市刑大與保二總隊持搜索票前往林男住處搜索，並將林男拘提到案，下午4時30分移送北檢複訊。林男到案時在警方「聲東擊西」的車隊調度與員警掩護下，從北檢地下室入口進入偵訊室，以避開媒體拍攝。

檢方訊後認為，林男涉犯貪污治罪條例「侵占公有財物罪」，以及槍砲彈藥刀械管制條例「非法持有制式手槍與子彈罪」，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

不過，法官審理後認為尚無羈押必要，裁定林男20萬元交保，並限制出境、出海及住居。北檢表示，將在收到裁定書後，研議是否提起抗告。

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