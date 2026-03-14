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    首頁 > 社會

    盤檢夾傷員警手指 毒蟲因「反射動作」獲判無罪

    2026/03/14 10:55 記者黃佳琳／高雄報導
    苓雅分局員警盤檢毒蟲被夾傷手， 法官認為是「反射動作」獲判無罪。（資料照）

    苓雅分局員警盤檢毒蟲被夾傷手， 法官認為是「反射動作」獲判無罪。（資料照）

    湯姓男子開車滑手機遭警攔查，下車時順手關門意外夾傷員警手指，遭檢方依妨害公務罪起訴，法官認為，湯男下車關門屬於日常生活的「反射動作」，且下車到夾傷員警僅短短1秒，難以認定有主觀攻擊意圖，加上密錄器無法證實有二次用力按壓車門，因此判湯男無罪。

    判決指出，去年6月10日中午11點多，湯男駕車行經苓雅區中華四路與三多四路口，因停等紅燈時低頭看手機，遭巡邏員警發現並上前攔查。湯男將車停靠路邊並開門下車時，員警左手正扶在駕駛座車窗處，湯男隨即轉身順手關門，導致員警左手中指遭車門夾住，造成碾壓傷及擦傷。

    由於警方在湯男車上搜出毒品（另涉毒品罪部分另案審理中），檢方因此認定湯男車內藏毒心虛，依妨害公務罪起訴。高雄地方法院審理時，湯男坦承夾傷員警，但辯稱當時只是想正常關門，不知道員警的手伸在那裡。

    法官當庭勘驗員警配戴的密錄器畫面發現，從湯男下車到員警大喊「我的手」之間，僅經過短短1秒鐘的瞬間，湯男當時又是背對員警，難以在極短時間內察覺員警的動作並產生妨害公務的犯意，加上鏡頭角度限制無法確認湯男是否「用力」按壓，且湯男隨即遭員警推離現場，並無其他肢體衝突，因此認定證據不足，判湯男無罪，可上訴。

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