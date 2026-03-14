駭人割喉情殺！台中恐怖情人載「垂死女友」自首 途中打119藏心機

傅男開車載垂死女友到警所自首。（記者張軒哲攝）

台中市豐原區13日深夜發生駭人情殺案，62歲傅姓男子與小他20歲的紀姓女友在車內談判分手時爆發激烈爭吵，傅男情緒失控持刀割喉，造成紀女頸部重創、血流如注倒在副駕駛座，更令人震驚的是，傅男行兇後並未逃逸，而是開車載著垂死女友直奔派出所自首，當場向警方冷靜表示：「我殺了我女友。」

據了解，傅男在前往派出所途中疑曾撥打119，要求救護車前往警所待命，此舉也引發議論，認為嫌犯顯然富有心機，可能藉此營造「主動求救」的情節，日後在司法程序中爭取更大減刑空間，但相關通聯與時間序列仍待警方進一步釐清。

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案發地點位於豐勢路二段自來水廠附近一處偏僻空地，傅男與42歲紀女交往多年，兩人年齡相差20歲，近期感情頻頻出現裂痕，13日晚間兩人開車到該處談判分手，未料在車內爆發激烈口角，傅男盛怒之下拿起車內刀具朝紀女頸部劃去，造成對方瞬間重創，鮮血噴濺車內，副駕駛座被染成一片血紅。

紀女當場失去意識、生命垂危，但傅男並未報警或直接送醫，而是駕車離開現場直奔翁子派出所，下車向值班員警表示「我殺了我女友」，員警上前查看時赫然發現車內女子滿身鮮血、已無生命跡象，立即通報119將人送往醫院搶救，但因傷勢過重、失血過多，最終仍宣告不治。

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