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    首頁 > 社會

    北市虛幣面交遭搶200萬 主嫌3人落跑琉球鄉仍遭逮

    2026/03/14 09:59 記者劉慶侯／台北報導
    李姓主嫌被警方押返偵訊。（記者劉慶侯翻攝）

    李姓主嫌被警方押返偵訊。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市士林聯合醫院陽明院區附近，日前發生民眾在交易虛擬貨幣時遭搶奪200萬元現金，警方雖迅速逮獲3名犯嫌，但李姓主嫌等3人仍逃脫逃逸。警方循線查出兇嫌藏匿在屏東琉球鄉內的一間民宿，昨日將他們全部緝獲但僅起出62萬元贓款，今日將全案依法移送，並再追查其他贓款流向中。

    警方表示，被害人是透過社群網站，輾轉與一名幣商協議購買虛擬貨幣，相約10日晚間在聯合醫院陽明院區附近的雨聲街面交。雙方抵達後，搶匪聲稱自己是幣商派來的面交人員，當被害人要進一步確認身分時，對方突然伸手搶走被害人的現金袋，隨後跳上一輛租賃車逃逸。

    警方表示，當時搶匪是開租賃車到案發地點，警方鎖定車輛型號和車牌以車追人，全面發佈通報，10日深夜便循線在宜蘭地區攔下這輛車，逮捕車上兩名林姓、與柯姓犯嫌，在他們身上查扣20多萬元贓款。

    專案小組經偵訊發現，全案是24歲李姓主嫌在主導，並早一步夥同另兩名嫌犯逃逸。警方透過監視器影像比對、路線分析及科技偵查手段，迅速掌握李嫌逃逸動向，查出對方已南下逃往屏東縣琉球鄉藏匿。

    經警方跨海查緝埋伏守候，專案小組13日上午在屏東縣琉球鄉一處民宿內成功查獲主嫌及相關涉案人員共3人到案，並當場查扣42萬餘元現金及毒品等多項涉案證物。

    警方調查，由李嫌主導的強盜集團，是專門鎖定想要購買虛擬貨幣的民眾進行誆騙和搶奪。昨日訊後全案依搶奪、毒品等罪嫌移送士林地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查相關犯罪網絡及其餘款項下落。

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    搶匪得手後搭車落跑。（記者劉慶侯翻攝）

    搶匪得手後搭車落跑。（記者劉慶侯翻攝）

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