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    首頁 > 社會

    7旬婦網戀戰地醫生遭詐騙 險匯出19萬

    2026/03/14 09:48 記者邱俊福／台北報導
    員警到場向李婦宣導假交友詐騙手法，成功阻詐。（記者邱俊福翻攝）

    員警到場向李婦宣導假交友詐騙手法，成功阻詐。（記者邱俊福翻攝）

    1名7旬李姓婦人長期跟自稱「陳姓戰地醫生」的男網友網戀，日前對方突以在杜拜過海關時攜帶的現金超過規定，遭逮捕扣留，需繳交保釋金6200美元（約新臺幣19萬元）為由，誘騙她赴銀行匯款；台北市警松山分局三民派出所接獲銀行行員通報後，趕赴現場，經苦口婆心勸導下，終順利阻詐，保住李婦的養老金。

    警方調查，李婦自稱是4個月前在友人介紹之下，認識「陳姓戰地醫生」，並且與陳醫生朝夕聊天，噓寒問暖下，展開戀愛交往。

    日前，陳醫生突然向李婦求援，表達他於杜拜過海關時攜帶的現金過多，超過當地規定的限額，遂遭當地海關人員逮捕扣留，需繳交保釋金6200元美金，才能獲釋。

    李婦信以為真，立即前往附近的銀行要匯款到對方指定的帳戶；期間，對方還教導李婦匯款時若遇警方及行員關懷提問時，務必回答「僅供家庭使用」，但仍引起行員的懷疑，馬上通報轄區警方。

    警方派員到場後，經查看李婦對話紀錄，確認是遭交友詐騙，隨即提出多起相關詐騙案例供李婦了解，並不斷向其宣導詐騙手法，最終李婦在員警與行員勸說下，放棄提款後離去。

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