高雄轎車自撞翻車起火 警方迅速逮獲肇逃酒駕男

轎車自撞分隔島翻覆並起火冒煙，由消防人員撲滅火勢。（民眾提供）

高雄市左營區民族一路970巷口南下快車道昨（13）日深夜10時發生車禍，一部轎車自撞分隔島翻覆並起火冒煙，警消獲報搶救，駕駛卻不見蹤跡，警方循線找到53歲蔡姓男駕駛，發現他渾身酒氣，酒測值超標，警方將他送辦。

左營分局於13日夜間10時許接獲報案，指稱左營區民族一路970巷口南下快車道發生交通事故，車輛起火冒煙，警方與消防人員立即馳赴現場處置。

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經到場查看，為一轎車自撞分隔島翻覆於車道上，轎車起火冒煙，消防人員迅速撲滅。肇事駕駛已逕自離去，事故現場幸無其他人員受傷。警方循線追查肇事駕駛為蔡姓男子（53歲），其身上有濃厚酒氣。

經初步了解，蔡男駕駛車輛前有飲酒行為，酒測值超過法定標準，目前警方已查扣車輛並調查相關事證，訊後依公共危險罪嫌函送橋頭地檢署偵審。

左營分局除將蔡男依公共危險罪移送法辦外，酒駕行為依道路交通管理處罰條例開單告發，移置保管車輛及扣繳牌照併吊扣駕照一至兩年，另其肇事逃逸未依規定處置之行為，後續亦將從嚴處以1000元至3000元罰鍰，並吊扣駕照一至三個月。

轎車自撞分隔島後翻覆成四輪朝天。（民眾提供）

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