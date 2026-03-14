為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    1週面交5次削495萬 詐團車手辯「只被載來載去」判3年半

    2026/03/14 09:23 記者蔡政珉／苗栗報導
    「大湖酒莊」面交495萬元，車手辯「被載來載去」，判3年半。圖為苗栗地院。（資烙照）

    「大湖酒莊」面交495萬元，車手辯「被載來載去」，判3年半。圖為苗栗地院。（資烙照）

    林姓男子加入名為「心妍」與「阿國」的詐騙集團，該團以LINE群組誘騙民眾投資，謊稱保證獲利，林男擔任車手，去年在大湖酒莊停車場與被害人多次碰面，短短一週內5度面交狂削495萬元。林男被捕後「失憶」，稱當時只是被友人「被載來載去」。但掌紋仍戳破其謊言，苗栗地院法官近期審理後依三人以上共同詐欺取財罪，判處林男有期徒刑3年6個月。

    林男所屬詐團以LINE群組誘騙民眾投資，謊稱保證獲利。林男去年3月底至4月初一週內在大湖酒莊斜對面停車場5度與被害人面交現金共495萬。

    林男辯稱「我沒拿錢、我沒去過大湖」，還說手機基地台顯示他曾出現面交現場，可能是其朋友載他跑來跑去，林男並自稱為廚師、需扶養祖母、未成年子女等。

    不過經警方鑑定，林男因長時間徒手接觸現金收據憑證，其指（掌）紋當留存在上開收據上，與告訴人於案發後提供警方調查採證證據相同，直接打臉林男說法。

    法官審理後，認為林男年紀輕輕不思正途，利用被害人對投資的渴望榨乾積蓄，事後還推諉塞責，絲毫未見悔意，也完全沒賠償被害人損失。故判刑3年6月。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播