1週面交5次削495萬 詐團車手辯「只被載來載去」判3年半

「大湖酒莊」面交495萬元，車手辯「被載來載去」，判3年半。圖為苗栗地院。（資烙照）

林姓男子加入名為「心妍」與「阿國」的詐騙集團，該團以LINE群組誘騙民眾投資，謊稱保證獲利，林男擔任車手，去年在大湖酒莊停車場與被害人多次碰面，短短一週內5度面交狂削495萬元。林男被捕後「失憶」，稱當時只是被友人「被載來載去」。但掌紋仍戳破其謊言，苗栗地院法官近期審理後依三人以上共同詐欺取財罪，判處林男有期徒刑3年6個月。

林男所屬詐團以LINE群組誘騙民眾投資，謊稱保證獲利。林男去年3月底至4月初一週內在大湖酒莊斜對面停車場5度與被害人面交現金共495萬。

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林男辯稱「我沒拿錢、我沒去過大湖」，還說手機基地台顯示他曾出現面交現場，可能是其朋友載他跑來跑去，林男並自稱為廚師、需扶養祖母、未成年子女等。

不過經警方鑑定，林男因長時間徒手接觸現金收據憑證，其指（掌）紋當留存在上開收據上，與告訴人於案發後提供警方調查採證證據相同，直接打臉林男說法。

法官審理後，認為林男年紀輕輕不思正途，利用被害人對投資的渴望榨乾積蓄，事後還推諉塞責，絲毫未見悔意，也完全沒賠償被害人損失。故判刑3年6月。

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