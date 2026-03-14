太歲頭上動土！竊賊不甘車遭扣 竟翻牆闖派出所「偷回愛車」

余姓男子潛入中庄派出所把自己被扣押的愛車偷走。（翻攝Google地圖）

余姓男子日前偷拆別人汽車零件，車主發覺大聲喝斥制止，余男逃跑把代步車都丟在現場，結果車子被警察當成證物扣押，余男隔天大清早竟然揪朋友載他到派出所，當場上演「翻牆大戲」，潛入警局停車場把被扣押的車給開走，法官依妨害公務等罪判余男徒刑9月，載他的損友也被判刑4月。

判決指出，去年3月21日晚上9點多，余男開車搭載「楊俊賢」（真實身分及涉案情節均尚待偵辦）帶著螺絲起子，想去偷拆廢棄車輛的零件，結果才剛動手，就被路過的車主大聲喝斥，余男跟同夥當場逃跑，把犯案車輛跟螺絲起子都留在現場。

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隔天清晨5點多，余男拜託朋友開車載他去林園警分局中庄派出所，余男直接翻牆潛入派出所後方的停車場，以備用鑰匙發動愛車把車開走，隨後把車藏在仁武區的獅林山墓園，再由朋友接應回家。

派出所員警事後發現「車子不見了」，趕快調閱監視器，立刻循線將這對「劫車拍檔」抓捕到案。

高雄地方法院審理時，余男坦承犯行，但李男辯稱只是單純載送，不知余男要去「劫車」；法官查出，李男不僅在清晨載送余男至出入不便的死巷，事後還前往偏僻墓園接應，顯與常理不符，認定其為幫助犯。

法官認為，余男原本就有竊盜前科，這次不僅攜帶兇器偷東西，竟然還公然挑戰警察權威，把公務員管轄的扣押物私自取走，法治觀念極度偏差，依共同攜帶兇器竊盜未遂罪、隱匿公務員掌管物品罪，判余男9月徒刑；幫忙載人的李男也被判4個月，兩人均可易科罰金，可上訴。

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