傷心！元配向丈夫包養的嫩妹求償百萬 法官1理由駁回

元配向丈夫包養的嫩妹求償百萬元，南投地院法官經查認為無法證明嫩妹知悉包養人有配偶，因此駁回聲請。（記者陳鳳麗攝）

事業有成的丈夫在外包養嫩妹，元配蒐集夫的發票、帳戶、Line對話等證據提告嫩妹侵害配偶權，求償100萬元。南投地院法官經查認為，嫩妹是被包養，惟從嫩妹提出對話紀錄顯示，其夫同時還包養包括女大生在內3名年輕女生，無從證明嫩妹知悉包養人有配偶，因此駁回該元配的求償聲請。

南投縣化名「阿秀」的元配，與丈夫結婚30年，全力協助其夫創業20年，並負責公司財務管理，前年得知1嫩妹向法院聲請暫時保護令獲准，經探問追查才知，嫩妹經由「台灣甜心網」認識其夫，並開始包養關係長達1年多。

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「阿秀」找出丈夫與嫩妹到摩鐵的發票、派租車去接送嫩妹到摩鐵、帳戶給嫩妹做牙套、出國等支出、兩人Line對話紀錄截圖，以嫩妹知悉包養人有老婆，侵害其配偶權，求償100萬元。

嫩妹被「阿秀」提告侵害配偶權求償百萬後，向法院出示包養男跟她的Line對話紀錄，顯示包養男不滿她不想再被包養而提出分手，說出「已找到更年輕漂亮的某大學女生，正在教她投資！」、「小琪（化名）比你懂事，買油電車和20萬元給她！」、「說什麼不想從事包養業，小萱（化名）已演過同樣戲碼！」

法官認為，「阿秀」的丈夫同時還交往「某女大生」、「小琪」、「小萱」，即使證明其夫與嫩妹發生性關係，也無法證明嫩妹知道包養男有配偶，自難認定嫩妹侵害元配的配偶權，因此駁回請求。

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