離職前勤務畢繳還仿真槍彈 前保二總隊員警20萬交保

保二總隊林姓員警離職前夕巡邏勤務返隊被發現繳還仿真槍彈，將真槍與子彈放入包包。台北地檢署昨指揮警方搜索林男住處，並拘提林男到案，訊後聲請羈押禁見，台北地方法院今凌晨裁定20萬交保。圖為保二總隊出動雙偵防車企圖掩護，現場員警推擠媒體，偵防車則在混亂中倒車擦撞採訪記者後加速離去，引發爭議。（民眾提供）

保二總隊林姓員警離職前夕巡邏勤務返隊被發現繳還仿真槍彈，將真槍與子彈放入包包。台北地檢署昨天指揮警方搜索林男住處，並拘提林男到案，訊後聲請羈押禁見，台北地方法院今天凌晨裁定20萬元交保。

檢警調查，林男原本任職內政部警政署保安警察第二總隊，日前申請辭職，於10日生效，林男7日下午1時至5時負責巡邏勤務，結束後未依規定繳還械彈，所幸值班同仁複查時機警發覺有異，立即至其待勤室追查，已將槍彈全數追回。

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林男向保二總隊供稱，近期因家事導致精神不濟，誤繳仿真械彈，保二總隊認為仿真槍彈與實品在顏色、外觀與重量上有明顯差異，且同時攜帶仿製品執勤的情形也不尋常，懷疑另有隱情，立即報請台北地檢署偵辦。

北檢昨天指揮新北市刑警大隊、保二總隊，搜索林男住處，並拘提林男到案。檢察官訊問後，認定林男涉犯貪污治罪條例侵占公有財物及槍砲彈藥刀械管制條例非法持有制式手槍及子彈等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡及勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

台北地方法院昨天深夜審理後，今天凌晨裁定林男以新台幣20萬元交保，並限制住居、出境、出海。

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