金門烈嶼太美遺落手提包 女遊客失而復得讚「波麗士帥又盡責」

烈嶼鄉雙口海邊景色宜人，尤其落日夕陽與烈嶼岸邊裝置藝術「心心相印」交疊，氣氛浪漫。（記者吳正庭攝）

金門烈嶼鄉雙口海邊風景太迷人，1名女遊客日前開心遊覽，竟將裝有重要證件、財物的手提包留在現場，返回金門本島才發現包包不見，烈嶼警察所員警據報，循線找到手提包，並守候女遊客返回招領；女子重要物品失而復得，返台後不忘寫信感謝「又帥又盡責的波麗士大人」。

烈嶼鄉雙口海邊景色宜人，與廈門高樓林立、熱鬧的環島南路遙遙相望，尤其落日夕陽與烈嶼岸邊裝置藝術「心心相印」交疊，美景教人癡醉。

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金門縣警局金城分局表示，該名女遊客2月底前往雙口海邊遊玩，一時粗心，竟將隨身手提包遺落現場而不自知，等到坐車穿越5.4公里金門大橋回到金門本島才發現，立刻報警。

烈嶼分駐所所長詹前宣說，女子報案時並不清楚手提包遺失地點，員警陳偉聖及陳坤德除於周邊區域協助尋找，同時調閱監視器畫面「以車追包」，逐一釐清相關線索，終於在雙口海邊找到失物，基於保持現場完整，2人守候到女子返回領取。

女子重要物品失而復得，寫下感謝卡，慶幸「遇到NICE、負責的警察」，肯定警方犧牲假期，鍥而不捨地為民服務精神。

警方據報到場，發現女子手提包仍留在雙口海邊。（金門警方提供）

女子重要物品失而復得，寫下感謝卡，慶幸「遇到NICE、負責的警察」。（金門警方提供）

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