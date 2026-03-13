3/13 今彩539開3注 800萬獎落台南、南投、台中 大樂透頭獎摃龜

3月13日的今彩539頭獎開出3注；大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

3月13日的今彩539頭獎開出3注，由台南市新市區新和里中正路219號1樓的「相準準彩券行」、南投縣南投市營北里仁德路89號1樓的「幸運彩券行」及台中市東勢區東安里豐勢路472號1樓的「天象彩券行」開出；大樂透頭獎摃龜。

第115000035期大樂透中獎號碼「05、12、13、38、47、48，特別號：03」。頭獎摃龜；貳獎開出3注，每注可得60萬7195元；參獎共43注中獎，每注可得4萬5621元；肆獎共75注中獎，每注可得1萬6814元；伍獎共1806注中獎，每注可得2000元；陸獎共2651注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬8797注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3393注中獎，每注可得400元。

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第115000035期49樂合彩中獎號碼為「05、12、13、38、47、48」。四合13注中獎，每注可得20萬元；三合共73注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3205注中獎，每注可得1250元。

第115000065期今彩539中獎號碼為「02、05、11、12、15」。頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共310注中獎，每注可得2萬元；參獎共9171注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬0971注中獎，每注可得50元。

第115000065期39樂合彩中獎號碼為「02、05、11、12、15」。四合共開出32注，每注可得21萬2500元；三合共281注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0705注中獎，每注可得1125元。

第115000065期3星彩中獎號碼為「584」。壹獎共40注中獎，每注可得5000元。

第115000065期4星彩中獎號碼為「1626」。壹獎共32注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

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