宜蘭毒駕撞死女老師 賓士男林益宏收押禁見

宜蘭23歲男子林益宏5日涉嫌毒駕撞死女老師，自己也傷重住院，今天身體狀況恢復後，立即被檢察官解送複訊，並於下午5點多向法院聲請羈押，宜蘭地院認為簡男有逃亡風險與湮滅證據之虞，約晚間9點裁定准押禁見。

宜蘭市5日發生毒駕撞死人事件，23歲男子林益宏吸毒後駕駛賓士白色轎車，沿路闖紅燈狂飆，隨後追撞停等紅燈轎車，2車往前噴飛又波及6輛車，釀1死3傷；死者是遭追撞的轎車女駕駛，任職於中道中小學，林男也受傷住院，坐在副駕的林男19歲妻子則四肢挫傷。

警方在林男車內及身上，起獲俗稱「喪屍煙彈」的2級毒品依托咪酯，經唾液快篩檢測，也呈陽性反應，警詢後被依公共危險、毒品、毒駕致死等罪送辦，但他因傷重住進加護病房，直到今天才被解送宜蘭地檢署進行複訊。

宜蘭地檢署表示，檢察官已於6日督同法醫師完成相驗，肇事者雖經警方當場予以逮捕，然因交通事故受傷送醫急救，檢察官指示警方於醫院進行戒護，經今天偵訊後，認為被告涉犯刑法第185條之3第2項、第1項服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛致人死亡罪嫌重大。

檢方指出，因林男有逃亡之虞等羈押原因與必要，依法於下午5點向法院聲請羈押，約晚間9點多聲押獲准。

案發後，林男也遭起底，被查出他是毒品列管人口，3年前還涉及持刀砍人等重傷害案件，被判處1年7個月徒刑。

