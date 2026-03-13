20年前無名屍比對出身分 生前「空白的2年」成永遠的謎

陳女2006年失蹤，死前2年行蹤成謎，2008年被列為無名屍。2026年二分局與南檢採檢DNA確認身分後，由其子女撤銷協尋結案。（示意圖，記者邱俊福翻攝）

20年前失蹤的無名屍身分確認，卻留下2年空白，當年她是如何離世？已無人知曉。20年前陳姓女子胞兄報案失蹤，二分局獲南檢通知比對出身分。當年報案的胞兄已逝，陳女子女今已近30歲，帶著複雜情緒至警所撤銷協尋。

陳的胞兄在2006年間到警五分局北門派出所通報陳女失蹤，當時報案紀錄僅記載「妹妹失蹤」未留下具體線索。依據台南地檢署相驗資料顯示，陳女於2008年被尋獲時已成為無名屍。

空白的2年期間，陳女的行蹤完全空白。經由南檢依據相驗資料綜合判斷，確認該遺骸沒有他殺嫌疑，後續將案件列為無名屍處理，並建檔等待指認。

4年前，二分局針對轄內失蹤多年未尋獲個案重啟調查，防治組主動聯繫陳女的女兒，但當時女兒未同意，直到今年初，陳女的兒子到警所，表示願意讓警方採集檢體，如果真的找不回母親，就去法院聲請死亡證明，至少能讓心中的大石放下，取得同意後請其至鑑識小組採集唾液檢體。

陳女兒子的檢體隨即送往法醫研究所，與全國無名屍DNA資料庫進行比對。藉由現代鑑識技術鑑定，近日確認該檢體與2008年尋獲的無名屍DNA序列高度相符，證實遺骸身分即為失蹤的陳女。

確認身分後，警方引導親屬辦理撤銷協尋與後續程序。陳女的兒子，對母親已經沒有印象，當年母親離家時他才9歲，雖然對母親已經沒有印象，但感謝警方多年後仍主動聯繫，並運用科技協助，終結長達20年的焦慮。

二分局表示，警方推動DNA鑑定查處無名屍，旨在透過科學力量幫助遺骸回家。警方呼籲，若有親人失蹤杳無音訊，可向地方分局請求協助採集唾液檢體進行資料庫比對。此服務不收費，期盼為遺憾帶來圓滿機會。

