高雄女無照酒駕撞死過馬路婦人 國民法官判緩刑原因曝光

林女無照又涉嫌酒駕撞死婦人，被橋頭地院國民法官庭判緩刑。（記者鮑建信攝）

高市林姓女子酒駕撞死違規穿越馬路陳姓婦人，被橋頭地院國民法官庭依不安全駕駛致死罪，判處徒刑2年，並審酌她達成和解，陳婦本身也有過失，宣告緩刑2年。

判決書指出，2023年12月30日清晨6點，未領有駕照被告林女，在阿蓮區某麵線攤飲用保力達藥酒後，駕駛轎車外出。半小時後，林車沿高雄市阿蓮區民生路，由東往西方向行駛，行經同路段698號前時，因疏於注意，撞上違規穿越道路的陳姓婦人。

湖內分局接獲報案，將陳婦送往義大醫院急救，終因傷勢嚴重，回天乏術；而林女抽血檢驗測，其血液酒精濃度為56.9MG/DL，換算吐氣酒精濃度為0.2845MG/L。辦案人員對林女製作筆錄後，全案依涉嫌不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，移送橋頭地檢署偵查、起訴。

地院國民法官開庭審理後，認定林女有罪，判處有期徒刑2年，但審酌她認罪、自首和解，被害人家屬並替她求情，及陳婦也是肇事原因，予以她緩刑2年，交付保護管束，另接受法治教育2場。可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

