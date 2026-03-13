為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    保二警緊張連帶偵查佐衝撞記者 新北刑大道歉：列案例不得再犯

    2026/03/13 21:32 記者吳仁捷／新北報導
    新北刑大偵辦保二林姓警員調換槍彈案，偵五隊偵查佐今天下午押解林嫌至北檢時，與媒體衝撞，新北刑大副大隊長徐子胤向媒體致歉。（警方提供）

    新北刑大偵辦保二林姓警員調換槍彈案，偵五隊偵查佐今天下午押解林嫌至北檢時，與媒體衝撞，新北刑大副大隊長徐子胤向媒體致歉。（警方提供）

    新北市刑大偵五隊受台北地檢署指揮，搜索涉嫌調換警槍的保二總隊林姓員警，今天下午押解，傳出偵五隊蔡姓偵查員衝撞攝影記者，新北刑大晚間道歉，表示林員12日到案後，情緒極不穩定，當時坐在警車上的林員見記者包圍車子太過緊張，一開門就衝下車，斜坡助力下，導致押解林員的蔡姓偵查佐衝撞媒體。

    新北刑大今晚除對造成新聞從業人困擾及秩序混亂深表歉意，重申未來將避免再發生類似缺失，希望透過誠懇說明與後續案例宣教作為，持續維護與媒體間的良好互動。

    據了解，新北刑大與保二事後檢討，歸咎出保二員警欠缺押解人犯及戒護經驗，下車時未安排員警在車門前接應，導致車門一開，涉嫌的林員就往前衝，蔡姓偵查佐也跟著跑下坡，衍生類似烏龍情事。

    新北刑大說，受台北地檢署指揮偵辦保二林姓警員調換槍彈案，新北刑大偵查佐基於支援職責協助引導，對遭受推擠的記者及採訪團體，表達最誠摯的歉意。

    新北市警察局亡羊補牢，強調未來將持續強化要求同仁執行解（移）送任務時，兼顧偵查安全與媒體採訪需求，畢竟維護新聞自由與執法透明度是政府機關職責，將避免類似缺失再次發生；新北刑大副大隊長徐子胤重申，盼透過誠懇說明與後續案例宣教作為，持續維護與媒體間的良好互動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播