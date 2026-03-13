保二警緊張連帶偵查佐衝撞記者 新北刑大道歉：列案例不得再犯

新北刑大偵辦保二林姓警員調換槍彈案，偵五隊偵查佐今天下午押解林嫌至北檢時，與媒體衝撞，新北刑大副大隊長徐子胤向媒體致歉。（警方提供）

新北市刑大偵五隊受台北地檢署指揮，搜索涉嫌調換警槍的保二總隊林姓員警，今天下午押解，傳出偵五隊蔡姓偵查員衝撞攝影記者，新北刑大晚間道歉，表示林員12日到案後，情緒極不穩定，當時坐在警車上的林員見記者包圍車子太過緊張，一開門就衝下車，斜坡助力下，導致押解林員的蔡姓偵查佐衝撞媒體。

新北刑大今晚除對造成新聞從業人困擾及秩序混亂深表歉意，重申未來將避免再發生類似缺失，希望透過誠懇說明與後續案例宣教作為，持續維護與媒體間的良好互動。

據了解，新北刑大與保二事後檢討，歸咎出保二員警欠缺押解人犯及戒護經驗，下車時未安排員警在車門前接應，導致車門一開，涉嫌的林員就往前衝，蔡姓偵查佐也跟著跑下坡，衍生類似烏龍情事。

新北刑大說，受台北地檢署指揮偵辦保二林姓警員調換槍彈案，新北刑大偵查佐基於支援職責協助引導，對遭受推擠的記者及採訪團體，表達最誠摯的歉意。

新北市警察局亡羊補牢，強調未來將持續強化要求同仁執行解（移）送任務時，兼顧偵查安全與媒體採訪需求，畢竟維護新聞自由與執法透明度是政府機關職責，將避免類似缺失再次發生；新北刑大副大隊長徐子胤重申，盼透過誠懇說明與後續案例宣教作為，持續維護與媒體間的良好互動。

