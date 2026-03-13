移送自家人爆推擠、倒車撞傷記者 保二總隊長發聲致歉

保二總隊出動雙偵防車企圖掩護，現場員警推擠媒體，偵防車則在混亂中倒車擦撞採訪記者後加速離去，引發爭議。（民眾提供）

保安警察第二總隊總隊長黃家琦今日傍晚針對所屬林姓警員因調包槍彈案移送地檢署時，現場員警與媒體發生肢體推擠，甚至偵防車倒車撞傷記者一事，公開向受影響的新聞從業人員致歉。黃家琦表示，對於新北市刑大同仁急於引導犯嫌進入地檢署而導致的衝突深感遺憾，除已親自致電慰問受傷的劉姓記者，也強調地檢署室外空間應尊重新聞採訪自由，並將此案列為案例教育，要求所屬單位莫再犯錯。

保二總隊機動中隊一名林姓警員，日前涉嫌於勤務結束後，利用模型槍及假子彈調包公務真槍彈，遭單位察覺後竟辯稱是因「疲勞誤繳」。台北地檢署今日指揮新北市刑大與保二總隊前往林男住處搜索，並於下午將其移送北檢複訊。然而在移送過程中，警方疑似為了避開媒體，特別安排2輛同款灰色偵防車上演「聲東擊西」，第一輛抵達的空車成功引開注意力後，載有林男的第二輛車隨即抵達，現場員警與記者發生激烈衝突。

林男抵達時，數名刑警為了確保林男快速進入偵訊區，帶頭強行推擠現場記者，引發媒體大聲質疑警方執法態度囂張。更離譜的是，第二輛偵防車在完成移送準備倒車離開時，疑似未注意後方採訪空間，直接擦撞正在現場的記者，現場傳出陣陣驚呼，但駕駛該車的員警並未下車查看，隨即加速離去，引發輿論強烈撻伐。

黃家琦傍晚在得知衝突始末後表示，心中非常難過，並解釋由於保二總隊目前已無刑警編制，本案由地檢署指定新北市刑大協助偵辦，卻意外給對方帶來困擾。經與新北市刑大溝通後，2單位已獲致共識，迅速向遭到推擠與撞擊的記者們致意道歉。黃家琦重申，執法過程應兼顧民眾權益與媒體採訪權，未來將精進勤務部署，避免類似遺憾再次發生。

全案目前仍由台北地檢署針對林姓警員調包槍彈的動機進行深入調查。保二總隊強調，對於員警違法違紀行為絕對秉持「自檢自清」原則，不掩飾、不庇縱，後續也將視偵審結果，對相關人員追究行政處分與考監責任。

