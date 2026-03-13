涉豐原5口命案詐12人1536萬 「李團長」求交保、調解被打臉

涉嫌詐騙豐原王家、導致一家5口走上絕路的「李團長」李惠雯（右）。（資料照）

台中豐原王姓一家五口命案震驚全台，主嫌「李團長」李惠雯涉嫌以團購與黃金投資為名設局行騙，害王家陷入債務深淵，共造成至少12名被害人受害，總詐騙金額高達1536萬元，檢方認定李女惡性重大，依詐欺、銀行法及恐嚇等罪嫌起訴，並具體求刑15年以上徒刑，案件目前仍在台中地院審理。

檢方調查指出，45歲李惠雯自2024年6月起接觸王家成員，先以「團購投資每月穩賺10%」為誘餌吸引投資，再進一步包裝成刷卡購買黃金即可抽佣的獲利模式，誘使被害人持續投入資金。王家人陸續投入高達752萬元，但當要求退款時，卻發現資金早已被挪作他用，甚至遭李女恐嚇要求支付高達530萬元的「違約金」，一家人陷入無止境債務壓力與催討恐懼中。

檢方指出，除了王家之外，還有另外7名被害人同樣落入陷阱，不少人至今仍背負龐大卡債與貸款，有被害人表示，自己被騙後信用破產，被銀行列為拒絕往來戶，生活受到嚴重影響，至今仍需分期償還債務。

目前案件進入法院審理階段，法院近日安排被害人與被告進行調解，僅有一名被害人同意成立，其餘多數被害人與家屬仍堅持追究刑責，希望司法還給公道。

此外，李惠雯在今年1月開庭時，曾以家中有5名子女為由聲請50萬至60萬元交保，並願配戴電子腳鐐監控，但法院認為案件金額龐大、被害人眾多，且仍有串證與滅證風險，裁定續押並禁止接見通信。

