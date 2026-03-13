為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    涉豐原5口命案詐12人1536萬 「李團長」求交保、調解被打臉

    2026/03/13 20:41 記者許國楨／台中報導
    涉嫌詐騙豐原王家、導致一家5口走上絕路的「李團長」李惠雯（右）。（資料照）

    涉嫌詐騙豐原王家、導致一家5口走上絕路的「李團長」李惠雯（右）。（資料照）

    台中豐原王姓一家五口命案震驚全台，主嫌「李團長」李惠雯涉嫌以團購與黃金投資為名設局行騙，害王家陷入債務深淵，共造成至少12名被害人受害，總詐騙金額高達1536萬元，檢方認定李女惡性重大，依詐欺、銀行法及恐嚇等罪嫌起訴，並具體求刑15年以上徒刑，案件目前仍在台中地院審理。

    檢方調查指出，45歲李惠雯自2024年6月起接觸王家成員，先以「團購投資每月穩賺10%」為誘餌吸引投資，再進一步包裝成刷卡購買黃金即可抽佣的獲利模式，誘使被害人持續投入資金。王家人陸續投入高達752萬元，但當要求退款時，卻發現資金早已被挪作他用，甚至遭李女恐嚇要求支付高達530萬元的「違約金」，一家人陷入無止境債務壓力與催討恐懼中。

    檢方指出，除了王家之外，還有另外7名被害人同樣落入陷阱，不少人至今仍背負龐大卡債與貸款，有被害人表示，自己被騙後信用破產，被銀行列為拒絕往來戶，生活受到嚴重影響，至今仍需分期償還債務。

    目前案件進入法院審理階段，法院近日安排被害人與被告進行調解，僅有一名被害人同意成立，其餘多數被害人與家屬仍堅持追究刑責，希望司法還給公道。

    此外，李惠雯在今年1月開庭時，曾以家中有5名子女為由聲請50萬至60萬元交保，並願配戴電子腳鐐監控，但法院認為案件金額龐大、被害人眾多，且仍有串證與滅證風險，裁定續押並禁止接見通信。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播