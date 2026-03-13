保二警「模型槍」換真槍彈辯太累誤繳 北檢聲押禁見

保二員警涉嫌調包真槍彈，北檢複訊後，認其涉犯貪污治罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，且有逃亡及勾串證人之虞，傍晚已向法院聲請羈押禁見。（記者劉詠韻攝）

警政署保安警察第二總隊機動中隊林姓警員涉嫌將警用手槍及子彈調包，繳交模型槍及假子彈。台北地檢署複訊後，認其涉犯侵占公有財物、非法持有制式手槍及子彈等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串證人之虞，傍晚已向法院聲請羈押禁見。

據了解，林員因個人生涯規劃日前提出離職，並於10日生效。他上週六（7日）巡邏勤務結束後，返回新店駐地繳解槍彈，隨後回寢室休息；負責管制槍彈的同仁清點時，卻發現林員繳交的是模型槍及假子彈11發，立即通報主管展開內部清查。

待隊上主管前往寢室詢問時，林員才從個人手提袋、腰包中取出警用PPQ手槍及子彈11發，並解釋因近期家中有事、過於疲累，精神狀況不佳，以至於「誤繳」。至於模型槍與假子彈，林員則稱是自行購買用於訓練。

全案經保二總隊函送北檢報請指揮偵辦，檢方今指揮新北市刑大與保二總隊持搜索票前往林男住處搜索，並將林男拘提到案，下午4時30分移送北檢複訊。

檢方訊後，其涉犯貪污治罪條例「侵占公有財物」、槍砲彈藥刀械管制條例「非法持有制式手槍及子彈」等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認逃亡及勾串證人之虞，傍晚已向法院聲請羈押禁見，詳細動機仍待進一步調查釐清。

