為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    老婦半夜迷路 女警機智問「「知道里長名字嗎」助她回家

    2026/03/13 19:39 記者洪臣宏／高雄報導
    莊婦（中）迷途，員警及民眾上前關切。（民眾提供）

    莊婦（中）迷途，員警及民眾上前關切。（民眾提供）

    高雄市左營區昨天（12日）凌晨有老婦迷路，什麼都忘光光，女警問，「知道里長名字嗎？」婦人回答，他兒子行動不便，警方立刻會意，助她返家。婦人所說的里長兒子，是左營區新中里現任里長黃昱誌，繼承父志已當兩屆里長，他說，父親已過世8年，沒想到還可以幫里民返家，令他非常感動。

    左營分局文自派出所12日凌晨0點左右接獲報案，重治路有老婦按門鈴說，找不到回家的路。77歲莊姓老婦向員警說，剛參加完廟會辦桌，走路返家迷失方向。員警詢問住址及家屬聯繫方式，她無法清楚表達，女警突問，「知道里長名字嗎？」莊婦說，不知道，只記得他兒子行動不便，一旁警員隨即得知是黃昱誌的里民，向轄區新莊派出所查詢，碰巧她兒子楊男剛好到派出所報案協尋。

    經了解，莊婦平日有散步習慣，昨晚8時左右外出散步，卻超過4小時都還沒回家，被找到時離家1.6公里，楊男感謝警方迅速尋回母親。

    黃昱誌的父親是當地六連霸里長，第六屆剛上任月餘去世，黃昱誌投入補選，順利當選，目前已是第二屆。黃昱誌說，聽到這件事覺得很感動，他會追隨父親勤於服務態度。

    員警耐心詢問，幫助莊婦（前右）順利返家，兒子楊男（前左）感謝不已。（民眾提供）

    員警耐心詢問，幫助莊婦（前右）順利返家，兒子楊男（前左）感謝不已。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播