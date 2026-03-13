老婦半夜迷路 女警機智問「「知道里長名字嗎」助她回家

莊婦（中）迷途，員警及民眾上前關切。（民眾提供）

高雄市左營區昨天（12日）凌晨有老婦迷路，什麼都忘光光，女警問，「知道里長名字嗎？」婦人回答，他兒子行動不便，警方立刻會意，助她返家。婦人所說的里長兒子，是左營區新中里現任里長黃昱誌，繼承父志已當兩屆里長，他說，父親已過世8年，沒想到還可以幫里民返家，令他非常感動。

左營分局文自派出所12日凌晨0點左右接獲報案，重治路有老婦按門鈴說，找不到回家的路。77歲莊姓老婦向員警說，剛參加完廟會辦桌，走路返家迷失方向。員警詢問住址及家屬聯繫方式，她無法清楚表達，女警突問，「知道里長名字嗎？」莊婦說，不知道，只記得他兒子行動不便，一旁警員隨即得知是黃昱誌的里民，向轄區新莊派出所查詢，碰巧她兒子楊男剛好到派出所報案協尋。

經了解，莊婦平日有散步習慣，昨晚8時左右外出散步，卻超過4小時都還沒回家，被找到時離家1.6公里，楊男感謝警方迅速尋回母親。

黃昱誌的父親是當地六連霸里長，第六屆剛上任月餘去世，黃昱誌投入補選，順利當選，目前已是第二屆。黃昱誌說，聽到這件事覺得很感動，他會追隨父親勤於服務態度。

員警耐心詢問，幫助莊婦（前右）順利返家，兒子楊男（前左）感謝不已。（民眾提供）

