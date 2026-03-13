台東市強國街租屋糾紛釀2死悲劇 縱火女房客今判刑14年7月

去年4月台東市強國街發生縱火案，燒死2房客。（資料照，民眾提供）

去年10月台東市強國街一處出租民宅發生火警，燒死2名房客，警方逮捕也是房客的縱火犯林姓女子，她因與房東及室友長期相處不睦，竟於租屋處蓄意縱火，導致2名住客不幸喪生。經台東地方法院合議庭與國民法官法庭審理後，共同裁定林女犯下殺人罪，今天下午4點宣判，判處有期徒刑14年7月，全案仍可上訴 。

台東地院表示，根據調查，被告林女自2024年10月起承租一處房間，隔年2月起便開始欠繳房租，與房東發生換鎖、要求搬遷等糾紛。此外，林女在日常生活中也與其他房客因大門聲響、進出方式，及廚房瓦斯使用權等細節時有爭執，雙方關係極度惡化 。

請繼續往下閱讀...

2025年4月8日晚間8時許，林女租屋處北側地板處突然起火，猛烈火勢迅速蔓延，受困2樓的葉姓房客因吸入高熱氣體導致肺部灼傷、全身70%燒傷不治；另名顏姓房客因缺氧引發呼吸衰竭及窒息，雙雙罹難 。

案件審理期間，檢辯雙方針對林女是否有縱火故意，以及其行為時的精神狀態是否符合刑法第19條的減刑規定展開激烈攻防。合議庭與國民法官經長達近7小時深入評議，最終認定本案火災確實由林女行為所致，其具備放火及殺人的不確定故意，且其精神狀況並不符合減刑標準 。

本案是台東地院由國民法官參與審理的指標案件，參與的國民法官組成多元，涵蓋不同年齡層與學歷背景。法院在審理前後也特別安排心理預防課程，照料國民法官的心理健康。參與成員在會後均對此次司法參與表達高度肯定，認為此制度能有效反映社會多元意見 。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法