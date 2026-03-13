婦倒臥浴室身亡頸有「蓮蓬頭勒痕」 高大成揭可能原因

高大成指出，頸部勒痕可依新舊傷、是否符合蓮蓬頭管線寬度，以及是否在致命位置研判。（記者蔡淑媛攝）

台中64歲婦人服藥後去洗澡，家人突然聽到浴室傳出巨響，發現她倒臥在內，頭部疑似撞擊浴缸，頸部還出現不明勒痕，緊急送醫不治。對此，法醫高大成說，勒痕可依新舊傷、是否符合蓮蓬頭管線寬度，以及是否在致命位置研判。

高大成指出，洗熱水澡會使表皮血管血液增加，造成腦部些許缺氧，會輕微暈眩，加上婦人好像吃了感冒藥後去洗澡，一般感冒藥有抗組織可能造成嗜睡，疑似婦人暈眩跌倒，反應也不好，無法閃避撞地。

高大成研判，婦人勒痕可能是開水龍頭時，水量大可能去甩到婦人頸部，可能不是勒痕，頸部傷勢可能也不會致命，水龍頭打到頭，力量也應該不會致命，要看是不是撞到頭，造成頭部外傷或顱內出血致死。

高大成說，腦血管破裂，如果是站立時發生，血液會流到腦幹；如果是跌倒，血流會流到撞擊位置或是對側，蛛蜘網膜下腔出血，血流到腦部底部，流血方向不同，可研判自然和意外死亡不同。

