為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    想脫單先繳100萬！男子寄現金包裹「買女友」警埋伏逮2車手

    2026/03/13 18:20 記者陳冠備／彰化報導
    彰化縣戴姓、林姓男子擔任詐騙集團車手，領取詐款逾100萬元。彰化地院審理，依三人以上共同詐欺取財未遂罪，判處戴男9月徒刑、併科罰金4萬元，林男判刑1年3月、併科罰金6萬元。（資料照）

    彰化縣戴姓、林姓男子擔任詐騙集團車手，領取詐款逾100萬元。彰化地院審理，依三人以上共同詐欺取財未遂罪，判處戴男9月徒刑、併科罰金4萬元，林男判刑1年3月、併科罰金6萬元。（資料照）

    網路交友詐騙手法再翻新，竟以「付費會員介紹女友」為誘餌，要求高額會費。有詐騙集團透過社群軟體聲稱，可安排認識單身男子與女性交往，只需繳交100萬元會員費，陳姓男子不疑有他，以現金包裹寄到彰化某收貨站，詐騙集團安排戴姓、林姓男子到場取貨，警方事先掌握情資埋伏監控，當場將兩人逮捕。彰化地院審理，依三人以上共同詐欺取財未遂罪，判處戴男9月徒刑、併科罰金4萬元，林男判刑1年3月、併科罰金6萬元。

    判決書指出，戴男於去年9月加入由Telegram暱稱「多財多億」、「可可」等人組成的詐騙集團群組，並與林男在集團中擔任「取包手」，負責出面領取被害人寄出的現金包裹。

    該詐騙集團成員先透過社群軟體接觸陳姓男子，謊稱只要加入某交友網站會員並儲值會費，就能介紹女性認識、發展戀情。陳男上鉤並與自稱會計的成員聯繫付款細節，雙方約定2025年12月9日寄出會費100萬7600元。

    陳男依指示前往台南一處物流站，將內含現金、衣物的包裹寄往彰化某物流據點。幸好警方事先掌握線報，在現場埋伏監控，不久，林男駕車載戴男前來領取包裹，警方上前盤查、查扣包裹，全案曝光，詐騙未能得逞。

    法院審理認為，戴、林兩人明知為詐騙集團仍參與犯罪，並負責領取詐騙款項，行為足以助長詐騙犯罪，不過2人在偵查及審理時坦承犯行，依法減輕其刑。審酌林男曾有詐欺前科，卻不思悔改再度犯案，參與詐騙集團擔任「取包手」角色，詐騙金額高達百萬元，情節非輕，判處林男1年3月徒刑、併科罰金6萬元、戴男9月徒刑、併科罰金4萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播