想脫單先繳100萬！男子寄現金包裹「買女友」警埋伏逮2車手

網路交友詐騙手法再翻新，竟以「付費會員介紹女友」為誘餌，要求高額會費。有詐騙集團透過社群軟體聲稱，可安排認識單身男子與女性交往，只需繳交100萬元會員費，陳姓男子不疑有他，以現金包裹寄到彰化某收貨站，詐騙集團安排戴姓、林姓男子到場取貨，警方事先掌握情資埋伏監控，當場將兩人逮捕。彰化地院審理，依三人以上共同詐欺取財未遂罪，判處戴男9月徒刑、併科罰金4萬元，林男判刑1年3月、併科罰金6萬元。

判決書指出，戴男於去年9月加入由Telegram暱稱「多財多億」、「可可」等人組成的詐騙集團群組，並與林男在集團中擔任「取包手」，負責出面領取被害人寄出的現金包裹。

該詐騙集團成員先透過社群軟體接觸陳姓男子，謊稱只要加入某交友網站會員並儲值會費，就能介紹女性認識、發展戀情。陳男上鉤並與自稱會計的成員聯繫付款細節，雙方約定2025年12月9日寄出會費100萬7600元。

陳男依指示前往台南一處物流站，將內含現金、衣物的包裹寄往彰化某物流據點。幸好警方事先掌握線報，在現場埋伏監控，不久，林男駕車載戴男前來領取包裹，警方上前盤查、查扣包裹，全案曝光，詐騙未能得逞。

法院審理認為，戴、林兩人明知為詐騙集團仍參與犯罪，並負責領取詐騙款項，行為足以助長詐騙犯罪，不過2人在偵查及審理時坦承犯行，依法減輕其刑。審酌林男曾有詐欺前科，卻不思悔改再度犯案，參與詐騙集團擔任「取包手」角色，詐騙金額高達百萬元，情節非輕，判處林男1年3月徒刑、併科罰金6萬元、戴男9月徒刑、併科罰金4萬元。

