遭毒駕害命三寶媽頭七招魂 丈夫留言：今晚記得回家喔

出門買消夜的三寶媽李姓婦人被毒駕撞擊傷重不治，今（13）日李女頭七，丈夫和3個孩子回到現場招魂，孩子們跪地哭喊：「媽媽和我們回家！」（家屬提供）

楊姓男子7日晚間涉嫌毒駕，在高市中安路追撞2部機車，造成出門買消夜的三寶媽李姓婦人傷重不治，另一對母女受傷。今（13）日李女頭七，丈夫和3個孩子回到現場招魂，孩子們跪地哭喊：「媽媽和我們回家」，聞聲令人鼻酸，李婦丈夫在社群留言「今晚記得回家喔！記得那道溫暖的光芒」，內心悲痛表露無遺。

高市警方在楊男車內查獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈，毒品快篩呈陽性，楊男涉嫌毒駕釀禍，觸犯過失致死、過失傷害等罪嫌，法院裁定羈押。事發後，高市警方規劃連續3天專案取締。不過，林園分局轄區今凌晨又發生毒駕肇禍，21歲吳姓男子駕駛轎車衝撞路旁車輛及住宅鐵捲門，身上同樣被起出「喪屍煙彈」，毒品快篩呈陽性；李婦親屬聽到這新聞，氣憤痛罵毒駕害人不淺。

據了解，44歲的李女5年前半工半讀考上保母執照，和丈夫結婚20年，育有3名兒子，分別為17、15歲及幼稚園6歲幼兒；事發當晚，李女騎機車外出幫兒子買消夜，卻不幸遭毒駕的楊男從後高速追撞慘死，一家天人永隔。

今天是死者李女頭七，她的丈夫帶著3個兒子回到案發現場招魂，孩子們悲喊：「媽媽跟我們回家！」李女的丈夫神色哀戚，他在社群留言給亡妻「今晚記得回家喔！記得那道溫暖的光芒」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

李婦丈夫在社群留言，透露內心悲痛。（家屬提供）

民眾獻花向李婦表達哀悼。（家屬提供）

