前台大婦產科醫師鄭文芳涉性侵 北院裁定二度延押

前台大醫院婦產科名醫鄭文芳涉性侵遭檢方起訴，北院審理期間鄭男一度棄保潛逃被通緝，警方將他自加拿大押解返台，北院裁定羈押。由於鄭男押期將屆滿，北院裁定第2度延押2個月。

鄭文芳被控於民國109年、110年間分別對3名女子下藥，隨後性侵未遂及猥褻得逞，台北地檢署依刑法藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻等罪嫌起訴鄭男。台北地方法院審理期間，鄭男出境未歸遭通緝，警方去年10月將鄭男自加拿大押解返台，移送北院歸案，北院裁定羈押3個月，今年1月21日再延押2個月。

法官本月3日開庭調查，鄭文芳說，希望可以交保，表示有使用睡眠呼吸器，他有睡眠呼吸中止症，會不定時發作；今年1月發作比例很密集，甚至有一次嚴重到要到醫院急診就醫，要離開看守所到院就醫非常不便，且心律不整也有可能對他的生命造成危險。

鄭文芳的辯護人也說，鄭文芳發生心律不整的情況非常頻繁，希望可以透過電子監控方式讓鄭男辦理交保。

法官函詢台北看守所詢問，看守所表示，所內每週一至週五皆有健保門診，收容人可依病況申請於所內健保門診診療，鄭文芳有接受健保門診診療及藥物治療，今年1月28日也曾因病戒護外醫到台北醫院急診，當日即返所。

合議庭審酌後認為，台北看守所有醫療資源可供鄭文芳使用，鄭男於羈押期間，也有受到妥適的醫療照顧，再加上鄭男羈押原因並未消滅，有繼續羈押必要，因此於12日裁定，鄭男於21日起第2次延長羈押2月。

