    首頁 > 社會

    苗栗火炎山隧道飆速 嫌犯竟從桃園載「戰駒」

    2026/03/13 16:57 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗火炎山隧道飆速，嫌犯竟從桃園載「戰駒」。（警方提供）

    苗栗火炎山隧道飆速，嫌犯竟從桃園載「戰駒」。（警方提供）

    苗栗縣苑裡鎮火炎山隧道淪為飆車戰場，囂張飆仔竟從桃園「跨縣市出征」！通霄警分局於1日清晨6點多接獲民眾通報，稱見到大批年輕人聚眾在苗栗縣苑裡鎮與三義鄉交界的火炎山隧道競速，通霄警方11日報請苗栗地方法院核發搜索票，分別於桃園市、苗栗縣公館鄉各帶回2名主嫌，將持續追查其餘涉案人等。

    通霄警方今天指出，這場非法競速活動規模龐大，其中2名嫌犯甚至遠從桃園南下，為了規避警方沿路電眼與攔查，竟異想天開，駕駛小貨車大費周章將改裝機車「載運」至苗栗火炎山隧道，再卸下「戰駒」在隧道內瘋狂飆速、轟鳴，公然挑釁社會秩序與交通安寧。

    通霄警方過濾上百部涉案車輛，掌握號召者與車輛動態後拂曉出擊，除逮捕4名主嫌外，並查扣2部涉案貨車及相關事證。警方指出，涉案人等多為20歲出頭年輕人，該非法競速活動挑戰公權力、嚴重影響交通安全及其他用路人權益的飆車行為，警方絕對秉持「零容忍」原則，後續將持續追查其他參與飆車的嫌疑人並依法查扣涉案車輛。

    苗栗火炎山隧道飆速，嫌犯竟從桃園載「戰駒」。（警方提供）

    苗栗火炎山隧道飆速，嫌犯竟從桃園載「戰駒」。（警方提供）

    苗栗火炎山隧道飆速，嫌犯竟從桃園載「戰駒」。（警方提供）

    苗栗火炎山隧道飆速，嫌犯竟從桃園載「戰駒」。（警方提供）

