    首頁 > 社會

    來不及長大…9月嬰哭鬧被倒吊撞頭塞木箱虐死 狠父：與我無關

    2026/03/13 17:03 記者許國楨／台中報導
    台中市9月男嬰疑遭虐死案，台中地院國民法庭今（13）日開庭審理，涉嫌施虐的廖姓狠父全面否認犯行。（資料照）

    台中市9月男嬰疑遭虐死案，台中地院國民法庭今（13）日開庭審理，涉嫌施虐的廖姓狠父全面否認犯行。（資料照）

    台中市9月男嬰疑遭虐死案，台中地院國民法庭今（13）日開庭審理，涉嫌施虐的廖姓狠父全面否認犯行，當庭表示「基本上我全部都否認」，強調男嬰身上多處嚴重傷勢與自己無關，只承認曾把孩子放進木箱但並非塞入，而是用枕頭「靠著」，法庭將釐清男嬰死亡是否與其行為有直接關聯。

    該案發生於2024年8月22日，台中市東區一處住宅大樓傳出9個月大男嬰失去呼吸心跳，經緊急送往醫院搶救仍宣告不治，醫護人員檢視男嬰發現全身多處瘀青及外傷，懷疑並非單純窒息，通報警方介入調查。

    警方追查，27歲廖男與23歲甘姓妻子當時已離婚分居，2人育有1女1子，案發前一天，廖男以替女兒提前慶生為由，將前妻與2名孩子帶到東區住處團聚，不料隔日卻發生男嬰死亡事件，甘女懷疑是趴睡窒息，急忙報案求救。

    經進一步調查與解剖發現，男嬰身上有多處明顯外力傷勢，包括大面積瘀血、水腫及疑似撞擊傷，檢方認定廖男因不滿兒子哭鬧情緒失控，涉嫌徒手毆打、打巴掌，甚至抓住雙腿倒吊懸空，還抓頭猛撞地板與牆面，最後將男嬰放入木箱內罰站，導致孩子傷勢惡化死亡，依凌虐幼童致死等罪嫌將他起訴。

    今天在國民法庭準備程序庭上，廖男否認大部分指控，僅承認曾將男嬰放入木箱，但強調有用枕頭支撐、不是把孩子塞進去，對於男嬰雙腿出現嚴重瘀傷與水腫，他則表示「與我無關」，國民法庭後續將持續審理，釐清真相並決定廖男刑責。

    ●兒少性侵●虐童 虐待 猥褻 性侵 兒虐 兒少家暴

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

