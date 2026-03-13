律師鄭鴻威黑歷史+1！涉助幣所洗錢1.5億 收18萬卻「一問三不知」

律師鄭鴻威。（資料照）

台北地檢署今偵結虛擬貨幣交易所「幣竟」洗錢1.5億案，10名被起訴被告除虛幣女神張于庭兄妹外，亦見名律師鄭鴻威。檢警調查，鄭鴻威協助張瀚森、張于庭兄妹操作1.2億（約376萬顆USDT）整段流程，提供法律建議，確保資金在區塊鏈上難以被追蹤，可說是整個詐團洗錢鏈的「法律護航」，意圖將犯罪所得合法化。

檢方調查，詐團成員自2023年6月起，在高雄左營瑞豐夜市及停車場等地，向潘彥男取得中國信託商業銀行帳戶提款卡及密碼、MaiCoin虛擬貨幣交易平台帳號與密碼，並透過操作匯款、轉換錢包、兌換USDT等方式，掩飾或隱匿犯罪所得。資金先層轉至黃新祐持有的錢包，再透過其名下銀行帳戶提領現金交付鄭鴻威18萬元。

在資金層層轉帳過程中，鄭鴻威提供法律建議，確保資金在區塊鏈上難以追蹤，角色堪稱為詐團洗錢鏈的「法律護航」，意圖將犯罪所得透過正規交易所掩護合法化。

據了解，鄭鴻威偵訊時稱，自己只是接受詐團成員委任，並為向當事人收取律師費，找友人代為收受；被問及當事人身分時，則始終聲稱不知情。檢方依洗錢、協助犯罪組織等罪將其起訴，並請法院根據其分工角色與涉案情節酌情量處相當刑度。

實際上，鄭鴻威黑歷史一籮筐，他曾於2023年加入連柏瑋為首的詐欺集團「銀河車隊-美國」，負責處理詐團旗下車手遭查緝等法律事務。鄭不僅自行辯護車手，還指揮安排律師協助，藉此掌握偵訊筆錄、羈押閱卷等資料，再回報給詐團核心。

甚至，鄭鴻威牽線學弟妹共同協助詐團脫罪，包括政大校友楊雅涵、黃耕鴻、李明潔，以及受雇律師楊濟宇。就此部分，北檢過去已依洗錢防制法起訴鄭鴻威，並另案提起公訴追究其參與犯罪組織部分。

