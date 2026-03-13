未拉手煞車釀禍！國3大貨車故障害後車追撞 駕駛過失致死判緩刑

大貨車國道故障停路肩，李男未拉手煞車致車滑入內線，後方郭男追撞身亡，法院依過失致死判李男徒刑6月、緩刑2年。示意圖，與本案無關。（資料照）

李姓男子因大貨車故障停放在國道3號路肩，未拉手煞車致車輛滑入內線且未放置警告標誌，後方郭姓男駕駛追撞身亡。台南地方法院依過失致死罪判處李男有期徒刑6個月，緩刑2年。

2024年3月19日傍晚，李男駕駛自用大貨車行經國道3號，因車輛故障停放於外側路肩，然而李男未拉起手煞車，導致車輛失控滑行至內側車道並撞擊護欄。隨後，郭男開車行經該路段，因未注意車前狀況，撞上停在內線的大貨車當場死亡。

台南市車輛行車事故鑑定會覆議認定，李男未拉手煞車及未設標誌，與郭男未注意車前狀況，雙方同負肇事責任。車禍發生後，李男留在現場向警方自首，符合減刑規定。

台南地院審理時認為，李男過失行為使家屬蒙受親人驟逝的傷痛；此外，李男未依規定在車後100公尺處設置故障標誌，也沒有未立即通報公路機關。但考量雙方肇責比例，且李男無前科、犯後態度良好，已與郭男配偶蕭姓女子達成調解，雙方約定以分期付款等方式賠償，蕭女亦表示若依約收訖款項願原諒被告。

法院最終依過失致人於死罪，判處李男有期徒刑6個月，如易科罰金以1000元折算1日；同時宣告緩刑2年，期間須按期履行調解條件。

