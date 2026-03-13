為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    未拉手煞車釀禍！國3大貨車故障害後車追撞 駕駛過失致死判緩刑

    2026/03/13 16:32 記者王捷／台南報導
    大貨車國道故障停路肩，李男未拉手煞車致車滑入內線，後方郭男追撞身亡，法院依過失致死判李男徒刑6月、緩刑2年。示意圖，與本案無關。（資料照）

    大貨車國道故障停路肩，李男未拉手煞車致車滑入內線，後方郭男追撞身亡，法院依過失致死判李男徒刑6月、緩刑2年。示意圖，與本案無關。（資料照）

    李姓男子因大貨車故障停放在國道3號路肩，未拉手煞車致車輛滑入內線且未放置警告標誌，後方郭姓男駕駛追撞身亡。台南地方法院依過失致死罪判處李男有期徒刑6個月，緩刑2年。

    2024年3月19日傍晚，李男駕駛自用大貨車行經國道3號，因車輛故障停放於外側路肩，然而李男未拉起手煞車，導致車輛失控滑行至內側車道並撞擊護欄。隨後，郭男開車行經該路段，因未注意車前狀況，撞上停在內線的大貨車當場死亡。

    台南市車輛行車事故鑑定會覆議認定，李男未拉手煞車及未設標誌，與郭男未注意車前狀況，雙方同負肇事責任。車禍發生後，李男留在現場向警方自首，符合減刑規定。

    台南地院審理時認為，李男過失行為使家屬蒙受親人驟逝的傷痛；此外，李男未依規定在車後100公尺處設置故障標誌，也沒有未立即通報公路機關。但考量雙方肇責比例，且李男無前科、犯後態度良好，已與郭男配偶蕭姓女子達成調解，雙方約定以分期付款等方式賠償，蕭女亦表示若依約收訖款項願原諒被告。

    法院最終依過失致人於死罪，判處李男有期徒刑6個月，如易科罰金以1000元折算1日；同時宣告緩刑2年，期間須按期履行調解條件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播