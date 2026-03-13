為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    快燒到家門口了！台中龍井大肚山野火濃煙狂竄 今年第5起民眾心驚驚

    2026/03/13 16:25 記者許國楨／台中報導
    台中市龍井區今日清晨驚傳火燒山。（民眾提供）

    台中市龍井區今（13）日清晨驚傳火燒山！水裡社街一段附近第四公墓旁大片雜草突然起火，海線強勁風勢助長火勢迅速延燒，濃煙不斷飄向鄰近住宅區，不少居民一早被嗆鼻煙味驚醒，看到火舌在草叢間竄燒，嚇得直呼「今年以來第5起，火都快燒到家門口了！」

    台中市消防局表示，上午7時14分接獲民眾報案，龍井區水裡社街一段南側公墓附近雜草起火，立即派遣第四大隊及龍井等分隊前往搶救，7時26分抵達現場時，大片枯黃雜草已被火勢吞噬，在強風吹拂下火線迅速向外蔓延，黑色濃煙直竄天際，場面相當驚人，由於火場距離住宅社區不遠，消防單位緊急擴大動員投入搶救，由第四大隊大隊長吳進宗擔任現場指揮官。

    消防員一方面架設多條水線阻絕火勢，一方面沿著火線撲打燃燒草叢，防止火勢繼續逼近民宅，警方也在相關路段進行交通管制，經全力灌救，火勢於7時30分暫獲控制，但因燃燒範圍廣，加上雜草與枯枝持續悶燒，消防人員持續處理殘火，直到上午10時58分才完全撲滅。初步統計，整起火警燃燒面積約7000平方公尺，接近一個足球場大小，幸未造成人員傷亡。

    火勢與濃煙一度逼近社區，讓附近住戶心驚膽跳，不少居民在社群平台留言表示「一早看到整片冒煙真的嚇壞」、「清明節還沒到就先燒起來」，也有人感嘆，每到清明前夕公墓周邊火警似乎是好發期，消防局呼籲民眾掃墓祭祖務必注意用火安全。

    台中市龍井區今日清晨驚傳火燒山，警方在相關路段實施交管。（民眾提供）

