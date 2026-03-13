輔導紀錄還能當證據？女教師涉性平案私存學生資料 被判無權持有

王姓女學生控陳姓女教師性霸凌，陳女提王女輔導紀錄自保。台南地院判決，陳女無職權獲取個資，但校方則須依法保留10年。（記者王捷攝）

王姓女學生控訴陳姓女教師做出性霸凌行為，畢業後校方仍持續調查。陳姓女教師提出女學生給外籍老師的輔導紀錄自保，主張女學生身心問題源自家庭。女學生方控訴個資遭濫用，台南地方法院判決教師無權持有。

2019年外籍教師經手之郵件涉及王姓女學生諮商，屬保密輔導資料。時任主管的陳姓女教師取得後，於2024年校內性別平等教育委員會調查性霸凌案時，將信件當作證據提出。陳姓女教師欲藉此證明，女學生情緒狀況為家庭因素，非師長所致，以此佐證說詞。

王姓女學生一方知情後認為，陳姓女教師逾越蒐集目的，要求刪除。陳姓女教師辯稱提出信件因應調查屬合理使用。法官審理指出，陳姓女教師雖曾負輔導責任，但王姓女學生已於2023年畢業，輔導義務已消滅。若為維護權益需引用證據，應依法定程序聲請閱卷，不得私下留存機敏個資，認定持有目的消失。

針對女學生方要求校方刪除資料部分，法官表示，依學生輔導法規定，學校對輔導資料負法定保存義務，年限為離校後10年。因王姓女學生仍在保存期限內，若令學校提前銷毀將導致校方違法。基於法律規範，法院駁回對校方的請求，確認學校須依法保留檔案。

判決釐清輔導資料保存與使用界線。法院明示教育人員在學生畢業後即喪失個資持有權，不得以防禦為由私藏檔案；並重申學校須依法落實保存責任。此舉確保隱私權益，也維持輔導機制穩定。全案可上訴。

