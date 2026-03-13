為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    輔導紀錄還能當證據？女教師涉性平案私存學生資料 被判無權持有

    2026/03/13 16:14 記者王捷／台南報導
    王姓女學生控陳姓女教師性霸凌，陳女提王女輔導紀錄自保。台南地院判決，陳女無職權獲取個資，但校方則須依法保留10年。（記者王捷攝）

    王姓女學生控陳姓女教師性霸凌，陳女提王女輔導紀錄自保。台南地院判決，陳女無職權獲取個資，但校方則須依法保留10年。（記者王捷攝）

    王姓女學生控訴陳姓女教師做出性霸凌行為，畢業後校方仍持續調查。陳姓女教師提出女學生給外籍老師的輔導紀錄自保，主張女學生身心問題源自家庭。女學生方控訴個資遭濫用，台南地方法院判決教師無權持有。

    2019年外籍教師經手之郵件涉及王姓女學生諮商，屬保密輔導資料。時任主管的陳姓女教師取得後，於2024年校內性別平等教育委員會調查性霸凌案時，將信件當作證據提出。陳姓女教師欲藉此證明，女學生情緒狀況為家庭因素，非師長所致，以此佐證說詞。

    王姓女學生一方知情後認為，陳姓女教師逾越蒐集目的，要求刪除。陳姓女教師辯稱提出信件因應調查屬合理使用。法官審理指出，陳姓女教師雖曾負輔導責任，但王姓女學生已於2023年畢業，輔導義務已消滅。若為維護權益需引用證據，應依法定程序聲請閱卷，不得私下留存機敏個資，認定持有目的消失。

    針對女學生方要求校方刪除資料部分，法官表示，依學生輔導法規定，學校對輔導資料負法定保存義務，年限為離校後10年。因王姓女學生仍在保存期限內，若令學校提前銷毀將導致校方違法。基於法律規範，法院駁回對校方的請求，確認學校須依法保留檔案。

    判決釐清輔導資料保存與使用界線。法院明示教育人員在學生畢業後即喪失個資持有權，不得以防禦為由私藏檔案；並重申學校須依法落實保存責任。此舉確保隱私權益，也維持輔導機制穩定。全案可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播