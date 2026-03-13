為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄轎車停車格內被撞肇事者落跑 警方追緝中

    2026/03/13 14:35 記者黃良傑／高雄報導
    轎車停車格內被撞肇事者落跑，警方獲報展開追緝。（民眾提供）

    高雄市又傳肇事逃逸案，郭姓車主昨夜將轎車停在路邊停車格，遭不明車子擦撞後逃逸無蹤，新興警分局獲報展開追查，以釐清事故經過並依法處理。

    新興分局今（13）表示，前金分駐所於昨夜22時接獲110轉報，指前金區中華三路某商家前停車格內發生肇事逃逸案件，經瞭解，郭姓男子（29歲）為遭撞轎車車主，他表示，當晚21時15分許，將車輛停放於上述停車格內，返回取車時，發現車輛左後方保險桿遭人碰撞，而現場未見肇事車輛。

    警方獲報後，立即派員到場處理，並由交通分隊進行現場測繪及相關資料蒐集，已開立疑似肇事逃逸案件追查表，後續將調閱周邊監視器影像，全力追查肇事車輛，以釐清事故經過並依法處理。

    警方指出，肇事者已違反《道路交通管理處罰條例》第62條第1項規定，汽車駕駛人發生交通事故致財物損害而逃逸者，處1000元以上、3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。

    新興分局呼籲，駕駛人如不慎發生交通事故，應依法停留現場並通報警方處理，切勿心存僥倖逃逸，以免觸法。

