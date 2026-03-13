小貨車左轉疑遭A柱遮眼 北市永康街口撞倒斑馬線上8旬翁

小貨車行經台北市大安區永康街時，在路口準備左轉，疑似因為視線被車輛A柱擋住，不慎撞倒正在斑馬線上過馬路的80歲張姓老翁。（記者鄭景議翻攝）

53歲蔡姓男子今日上午開著小貨車行經台北市大安區永康街時，在路口準備左轉，疑似因為視線被車輛A柱擋住，不慎撞倒正在斑馬線上過馬路的80歲張姓老翁。大安分局警方獲報立刻趕往處置，所幸張姓老翁僅右腳輕微受傷，經醫護人員現場檢查後確認不需送醫。由於雙方在現場已達成賠償共識，警方完成紀錄後由其自行離去。

大安分局調查，蔡姓男子今日上午11時30分許，駕駛小貨車沿著永康街14巷行駛。當他抵達永康街口準備左轉時，原本已先行停車，禮讓當時正沿著行人穿越道步行的張姓老翁。未料蔡男起步轉彎時，疑似未持續觀察行人動向，且視線剛好被車體A柱遮擋，導致車頭直接把老翁撞倒在地。

救護人員獲報趕抵現場，發現80歲的張姓老翁雖然受到驚嚇，但意識清楚，經檢視僅有右腳輕微擦挫傷，老翁表示傷勢輕微不願就醫。員警在現場觀察蔡姓駕駛，確認其並無飲酒跡象，經雙方同意後未實施酒精呼氣測試。經查，蔡男駕籍資料均正常。

警方表示，由於這起事故受傷情形輕微，且蔡姓駕駛與張姓老翁對案發經過均無異議，雙方當場展現誠意談妥賠償事宜。員警在完成現場測繪與拍照紀錄後，全案依規定以A4 類交通事故成案登記處理。

