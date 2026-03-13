浴室傳巨響！台中64歲婦倒臥浴缸亡 頸部驚見疑「蓮蓬頭勒痕」

陳女經送醫搶救仍宣告不治。（示意圖，資料照）

台中市南區今（13）日上午發生一起死亡案件，64歲陳姓女子在家中浴室洗澡時突然傳出巨響，家人察覺異狀後急忙上樓查看，卻發現她倒臥在浴室內毫無動靜，頭部疑似重摔浴缸，更令人驚訝的是，陳女頸部還出現一道疑似蓮蓬頭勒痕，一度讓家屬驚恐不已，直到調閱監視器後，才逐漸釐清整起事件的來龍去脈。

據了解，陳女平時身體狀況不佳，與家人同住在南區一處透天厝，今天上午9時許，她先服用藥物後，獨自上樓到浴室洗澡，當時家中仍有其他家人，但分別在不同樓層，沒想到不久後，樓上浴室突然傳出異常聲響，家人心覺不對勁，趕緊上樓查看。

家屬進入浴室後，赫然發現陳女倒在浴缸旁，已經沒有反應，頭部疑似撞擊浴缸邊緣受傷，立即撥打119求助，台中市消防局獲報後，派遣信義及赫力高級救護隊趕往現場，救護人員先進行初步急救處置，並緊急將她送往台中醫院，但經搶救後仍宣告不治。

警方到場勘查時，注意到陳女頸部有一道疑似勒痕，一度引發揣測，不過家屬隨後提供屋內監視器畫面，顯示當時只有陳女一人上樓，並未有他人進出，初步研判該勒痕疑似是在跌倒過程中，被浴室內的蓮蓬頭或相關設備拉扯造成，已排除外力介入，將報請檢察官相驗，進一步釐清確切死因。

