頭份街頭驚見白布條抗議！原來是建案糾紛。（民眾提供）

苗栗縣頭份市街頭今天上午出現一群人拉者白布條，原來是一處擁有80多戶規模的建案爆發金錢糾紛。20多名下游包商齊聚建案門口，頂著寒風拉起白布條抗議，憤怒控訴建商積欠水電、模板及鋼筋工程款高達約1000萬元。對此，建商代表則反擊稱是因「工程瑕疵」才扣款，雙方各執一詞。

「我們要領工資！還我血汗錢！」抗議現場，承包水電、模板及鋼筋的3大包商一字排開，古姓包商痛批，他們依照契約認真執行客變與各項工程，但建商自去年8月起就未清償款項，甚至在過年後阻止工班進入現場。

承作鋼筋的莊姓包商更感嘆，部分工程完工已逾一年，原本承諾的尾款卻遲遲沒下文，材料費與工人工資壓得他們喘不過氣，如今建商避不見面，逼得大家只能走上街頭尋求公道。

面對包商控訴，建商代表與現場管理方則有不同說法。建商方表示，並非無故賴帳，而是後續工程發現多處施作錯誤，導致甲方必須另尋他人收尾修改，損失同樣達一、兩千萬元。

現場管理包商透露，目前已與該批包商解除契約，強調「工程一定是有錯誤才會導致款項卡住」。由於雙方對工程品質與尾款數額認知落差巨大，目前仍無共識。

